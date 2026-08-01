"Topía", la nueva aplicación del Principáu qu'abre a la ciudadanía la recuperación de nomes n'asturianu de fontes, caminos y playes

Son nomes que pasen de xeneración en xeneración y que conseñen, munches vegaes, cómo llegó a ser un pueblu. Tán amestaos a una familia, a un momentu históricu, a una lleenda… Y el Principáu propúnxose caltenelos. El Gobiernu d'Asturies entamó “Topía”, una plataforma dixital colaborativa cola que pretende recuperar, alcontrar y caltener los miles de nomes tradicionales qu'identifiquen fontes, caminos, regatos o sableres.

La ferramienta va permitir que cualquier ciudadanu apurra los sos conocimientos sobre'l territoriu pa evitar que la denominada microtoponimia suma de la memoria colectiva. “Recuperar cómo se llama una fonte, un camín o un prau ye una xera que lleva bien de trabayu, pero tamién apasionante”, destacó'l conseyeru d'Ordenación del Territoriu, Ovidio Zapico. La so conseyería desarrolló'l proyeutu en collaboración col área de Cultura, dirixida por Vanessa Gutiérrez.

Pela so parte, la Conseyera insistió en que la toponimia menor ye “fundamental pal conocimientu del nuesu territoriu y pa la mesma memoria de les entidaes de población y les persones que les habiten”. Por eso, l'entamu d'esta iniciativa ye un “finxu fundamental”, que pon a disposición de la ciudadanía una ferramienta “estratéxico”.

Pa entamangar esti llabor, el Gobiernu asturianu solicita la collaboración de los vecinos de los pueblos, asociaciones culturales y vecinales, investigadores, grupos de montaña, senderistes y otros colectivos estrechamente venceyaos al territoriu. La web foi diseñada pa que'l procesu d'aportación d'información seya lo más cenciello posible. Ta disponible en castellán, asturianu y eonaviego y namás esixe que l'usuariu se rexistre primeramente por aciu d'un nome y una contraseña.

En tando dientro, el ciudadanu puede introducir el topónimu, describir l'elementu al que fai referencia, escoyer el conceyu y la parroquia y encuadralu dientro d'una categoría. Tamién va poder mangalu nel llugar concretu del mapa asturianu y xubir imaxes, documentación y hasta audios. “Cuantos más datos s'incluyan, más cenciellu va ser pa los téunicos comprobar la procedencia y validez del topónimu”, esplicó la direutora xeneral d'Urbanismu, Laura López.

Les aportaciones ciudadanes nun se van incorporar automáticamente al sistema cartográficu. El Serviciu de Cartografía va realizar una primer revisión pa comprobar que la localización, la documentación y los datos facilitaos son coherentes y refugar erros, chancies o conteníos inverosímiles.

Darréu, la información va ser unviada al Serviciu de Normalización Llingüística, que va estudiar cada denominación y va determinar cuála ye la so forma afayadiza. Entós, el topónimu va ser consideráu normalizáu y va xubise a la web pa que cualquier persona pueda velu y facer aportaciones.

La oficialización va llegar nuna segunda fase y va ser progresiva por mor del eleváu volume de nomes que s'espera recibir. La Xunta Asesora de Toponimia va ser la encargada d'estudiar les propuestes y va poder arrexuntales por territorios o categoríes, como picos, playes, regatos o caminos. El procedimientu va incluyir consultes públiques, el pidimientu d'información a otres alministraciones y entidaes y un periodu d'alegaciones primero de que'l Conseyu de Gobiernu apruebe cada relación al traviés d'un decretu.

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