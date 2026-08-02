EDP torna al mercáu de comercialización d'enerxía pa pymes y autónomos n'Asturies

Golpe de timón na estratexa de la multinacional EDP n'Asturies. La compañía torna al mercáu de comercialización d'enerxía pa pequeñes y medianes empreses (pymes), autónomos y entamadores nel Principáu, nel que foi hexemónica y del que salió en 2020 en vendiendo a Total Energies el so negociu de veceros residenciales y pequeños negocios n'España, que tenía a Asturies como principal focu.

La venta a Total, por 515 millones d'euros, incluyó, amás d'una cartera de más de 2 millones de veceros, dos grupos de ciclu combináu en Catejón (Navarra). Depués d'aquella operación, EDP centrárase n'Asturies nel negociu de xeneración (ye la principal compañía coles sos centrales térmiques, de ciclu combináu y d'anovables), nel negociu de la distribución eléctrica (reforzáu cola adquisición de los activos de Viesgo) y na comercialización d'enerxía pa grandes veceros, principalmente de la industria.

Agora EDP decidió tornar al negociu del mercáu de comercialización pa pymes, autónomos y entamadores n'Asturies. La so nueva propuesta va ser presentada nel pabellón de EDP na 69ª edición de la Feria Internacional de Muestres d'Asturies (FIDMA). El pabellón va tener un espaciu específicu onde la compañía va enseñar la so propuesta p'acompañar al texíu empresarial asturianu nos sos retos enerxéticos. Esti área va ufiertar información, asesoramientu personalizáu y condiciones especiales p'aquellos negocios intereaos n'ameyorar la so eficiencia enerxética y avanzar hacia modelos de consumu más sostenibles y competitivos.

Sol conceutu “Asturias ON”, el pabellón d'EDP na Feria va convidar a percorrer la historia, el presente y el futuru de la enerxía n'Asturies al traviés d'una esperiencia inmersiva y dellos espacios dedicaos a l'anovación, la sostenibilidá y el desarrollu empresarial.

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