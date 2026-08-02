La francesa Nexun entama un parque solar nel altu de Cabruñana

Asturies empieza a tener interés pa la enerxía solar. La multinacional francesa Nexun proyecta la construcción d'un parque con más de 3.600 paneles fotovoltaicos nel altu de Cabruñana, en terrenes del conceyu de Salas.

Nexun ye una empresa de proyeutos d'enerxía solar con sede en Lyon (Francia) y con filiales n'Alemania, Austria, Polonia, Italia y España. N'España tien una cartera de 25 proyeutos de parques solares de más de 174 megavatios (MW). Dalgunos d'ellos yá tienen permisos d'accesu y conexón a la rede y ente ellos ta'l que la compañía entama pal conceyu de Salas.

El proyeutu llámase parque solar fotovoltaicu Corniana y allúgase nun conxuntu de parceles d'usu agrariu asitiaes nel altu de Cabruñana, cerca del pueblu del mesmu nome y de la carretera N-634. La planta va ocupar una superficie de 4,25 hectárees y va tener 3.668 módulos fotovoltaicos que se van montar sobre estructures mecániques d'aceru ("trackers") con sistemes de siguimientu solar p'aprovechar al máximu la radiación. El parque tamién inclúi siete inversores, un tresformador, una caseta de control y una llinia eléctrica soterraña d'evacuación de 145 metros de llargor que va conectar el parque solar cola llinia Corniana-Grau de la compañía Y-Redes.

El parque fotovoltaico va tener una potencia instalada de 3,05 MW, anque la potencia d'accesu a la rede eléctrica va tar llendada a 2 MW. El promotor cueta con una producción anual de 3.529 MWh d'eletricidá.

Nexun ta tramitando los permisos medioambientales énte la Dirección Xeneral de Mediu Ambiente del Principáu, a la que yá presentó l'estudiu d'implantación, y cuenta facer una inversión de más de 931.000 euros.

Esti parque solar fotovoltaico de xeneración eléctrica axúntase a los que proyecten EDP, Electra Norte ya Ingesanc n'antigües mines de carbón a cielu abiertu de Tormaleo (Ibias) y Zarréu (Degaña). Amás, n'Asturies instaláronse nos últimos años grandes parques d'autoconsumu venceyaos a empreses como Asturiana de zinc o DuPont.

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