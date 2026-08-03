Industria abre'l ventanu de les ayudes pol CO2, vitales p'ArcelorMittal y Asturiana de Zinc

El Ministeriu d'Industria y Turismu abrió yá'l ventanu pa solicitar les ayudes pa compensar los costos indireutos d'emisiones de CO2. La convocatoria correspondiente a 2026 ta dotada con 600 millones d'euros, como l'añu pasáu, y ye vital pa que compañíes con fuerte pesu n'Asturies, como ArcelorMittal o Asturiana de Zinc, adelgacen la so factura enerxética.

Son subvenciones empobinaes a sectores y subsectores industriales albentestate d'un riesgu de "fuga de carbonu" y tienen como finalidá compensar l'impactu que'l costu de los derechos d'emisión tien sobre'l preciu de la eletricidá que soporten les industries pesaes ya intensives n'enerxía, reforzando asina la so competitividá frente a productores de terceros países. Nesta convocatoria ampliáronse los sectores y subsectores industriales a los que se considera albentestate d'un riesgu significativu de fuga de carbonu por cuenta de los costos de les emisiones indireutes y que, por tanto, pueden acoyese a estes ayudes.

A sectores como l'aceru, la fundición de fierro o la fabricación de papel, que fueron beneficiarios dende la primer convocatoria, améstense otros 22 sectores y subsectores ente los que rescamplen el sector de la química orgánica, el sector de los fertilizantes o el sector de la fabricación d'azulexos y baldoses cerámiques.

Noticias relacionadas

Amás, modificáronse parámetros téunicos utilizaos pal cálculu de l'ayuda y aumentao, pa dellos casos, la intensidá máxima de l'ayuda, que pasa del 75% al 80% de los costos de les emisiones indireutes.