Yá ye oficial: ayudes de 110 euros por estudiante asturianu, cinco más que'l cursu pasáu, pa los llibros de testu

El Gobiernu d'Asturies concedió 22.039 ayudes pal préstamu de llibros de testu en centros públicos pal cursu 2026-2027 por un importe total de 2,42 millones d'euros.

Por tercer añu consecutivu, toles families solicitantes que cumplíen les bases de la convocatoria resultaron beneficiaries d'estes subvenciones.

La resolución de la Conseyería d'Educación publicóse va unos díes nel Boletín Oficial del Principáu (BOPA) y tamién nel portal institucional Educastur.

110 euros por estudiante

La convocatoria d'esti añu estableció la cuantía de 110 euros por estudiante, cinco más que'l cursu anterior. Esos fondos tresfiérense direutamente a los centros pa fortalecer los sos bancos de llibros de préstamu. Les ayudes cubren formatos físicos tradicionales, soportes dixitales y materiales ellaboraos polos centros.

Nesta edición, les ayudes concedíes a families monoparentales incrementáronse cerca d'un 125%, al pasar de 269 a 605. Na convocatoria del cursu pasáu actualizárense les bases pa incluyir la nueva regulación autonómica sobre quien tien la consideración de familia monoparental.

Motivos de refugu

Tocante a los pidimientos refugaos, débense al incumplimientu d'ún o dellos requisitos recoyíos nes bases. Superar los astragales de renta establecíos o tener deudes col Principáu o l'Axencia Tributaria son los más avezaos.

Per otru llau, el presupuestu del Principáu acuta otra partida de 596.170 euros p'ayudes a l'adquisición de llibros de testu y material didácticu en centros d'enseñanza alcordaos pal próximu cursu, que se van conceder a partir de setiembre. Nesti casu, les ayudes son direutes al alumnáu y xuben tamién a 110 euros por estudiante.

Noticias relacionadas

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"