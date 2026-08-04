Inventu asturianu pa lluchar contra los grafitis: creen una laca especial pa poder retiralos fácilmente

El Centru Teunolóxicu Idonial, xunto coles empreses asturianes Tor Chemical y Juan Roces, desarrollaron un recubrimientu pa formigón que permite retirar grafitis ensin utilizar agua nin productos químicos agresivos.

La solución, creada por aciu d'una teunología sol-xel, forma una barrera tresparente que torga que la pintura caltrie nel formigón y facilita la so eliminación con cinta de pegar o aire a presión. El productu actúa frente a aerosoles de base acuoso y pintures acríliques y apenes alteria l'aspeutu de la superficie.

La meyora llogróse dientro del proyeutu PROTHOR, desarrolláu a lo llargo de 18 meses con un presupuestu de 74.000 euros y financiáu pol programa RIS3-Empresa de l'Axencia Sekuens, con cofinanciación de la Unión Europea.

Una solución preventiva

Tor Chemical encargóse de formular la laca, mentanto que Juan Roces apurrió los elementos de formigón utilizaos nos ensayos. Idonial fexo les xeres d'investigación y validación en llaboratoriu.

El proyeutu buscó superar les llimitaciones de los productos actuales, que pueden perder eficacia col tiempu, nun funcionen siempre sobre superficies poroses y suelen requerir agua o decapantes contaminantes.

Los ensayos demostraron que “ye posible desarrollar una laca antigrafiti selectiva pa formigón” con alta durabilidá y que ye quien a menguar los costos de llimpieza y igua provocaos poles pintaes.

Hacia la so industrialización

Les trés entidaes presentaron yá una segunda fase, PROTHOR II, que va tener una duración de 15 meses. L'oxetivu va ser aumentar la producción dende los 15 milillitros iniciales hasta cinco llitros y probar el recubrimientu en superficies d'un metru cuadráu.

Esta nueva etapa va permitir comprobar si la laca caltien la so adherencia, tresparencia y propiedaes antigrafiti al fabricase a mayor escala, como pasu previu a la so posible comercialización.

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