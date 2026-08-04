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Mediu Rural concede 7,5 millones pa modernizar 53 industries agroalimentaries y facer sostenible la xestión forestal

Les ayudes de la Conseyería busquen "profesionalizar el sector, menguar l'acumuladura de combustible vexetal y reforzar la prevención frente a los incendios"

Una collecha nun campu del occidente asturianu.

Una collecha nun campu del occidente asturianu. / EP

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Pablo Álvarez

Sixto Cortina (Traducción)

Uviéu

La Conseyería de Mediu Rural y Política Agraria concedió 7.543.106 euros n'ayudes pa sofitar 53 proyeutos d'inversión d'industries agroalimentaries y empreses venceyaes al sector forestal.

Les resoluciones pueden consultase nel Boletín Oficial del Principáu d'Asturies (BOPA), al traviés de los siguientes enllaces:

Ayudes sector agroalimentariu:

https://miprincipado.asturias.es/bopa/2026/07/30/2026-06348.pdf

Ayudes sector forestal:

https://miprincipado.asturias.es/bopa/2026/07/30/2026-06349.pdf

Estes subvenciones favorecen la modernización del texíu empresarial rellacionáu col mediu rural, meyoren la competitividá de les empreses y sofiten la tresformación y comercialización de les producciones agraries y forestales.

La mayor partida, de 4.118.937 euros, va financiar 20 proyeutos promovidos por microempreses y pymes agroalimentaries, que van poder invertir na tresformación, comercialización y desenvolvimientu de productos agrícoles. Otres 31 iniciatives rellacionaes cola teunoloxía silvícola y la tresformación, movilización y comercialización de productos forestales van recibir, d'últimes, 3.205.058 euros.

Xestión sostenible de los montes

El gavitu a estes empreses ye fundamental pa meyorar l'aprovechamientu y la xestión sostenible de los montes. "La profesionalización del sector contribúi a caltener el territoriu en bones condiciones, mengua l'acumuladura de combustible vexetal y refuerza la prevención frente a los incendios forestales", recalca'l Gobiernu asturianu.

La resolución tamién recueye otros 219.110 euros que se van destinar a dos proyeutos d'industries agroalimentarias qu'incorporen oxetivos ambientales nos sos procesos de tresformación y comercialización.

El conseyeru de Mediu Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos, destacó qu'estes ayudes "permiten acompañar al texíu empresarial n'inversiones necesaries pa modernizar les sos instalaciones, meyorar los procesos y ganar en competitividá".

"La industria agroalimentaria y el sector forestal xeneren actividá económica, empléu y oportunidaes venceyaes direutamente al territoriu", sorrayó'l titular de Mediu Rural.

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