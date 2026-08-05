Investigadores asturianos atopen una combinación segura y eficaz frente a una de les leucemies más agresives

Una nueva mira pa los pacientes con leucemia aguda mieloide que recaen depués del tratamientu o nun respuenden a la terapia inicial. Hasta'l momentu actual, disponen de bien poques alternatives terapéutiques y presenten un pronósticu especialmente desfavorable. Agora, una investigación liderada dende l'Institutu d'Investigación Sanitaria del Principáu d'Asturies (ISPA) apurre una nueva esperanza pa estos pacientes gracies al ensayu clínicu "Flag-Quida". Los resultaos demuestren el potencial de la combinación de quimioterapia intensiva con quizartinib, un fármacu que bloquia la proteína FLT3, responsable de favorecer la crecedera y la supervivencia de les célules leucémicas.

L'estudiu foi publicáu en "American Journal of Hematology", una de les revistes internacionales de mayor impactu nel ámbitu de la hematoloxía. L'ensayu, de fase I-II, foi afaláu pol grupu cooperativu PETHEMA y desarrolláu nuna ventena d'hospitales españoles.

La investigación foi coordinada por Teresa Bernal, investigadora del Grupu de Neoplasies Hematolóxiques del ISPA y hematóloga del Hospital Universitariu Central d'Asturies (HUCA), xunto con Pau Montesinos, del Hospital La Fe, de Valencia.

Nel equipu investigador asturianu participaron amás Javier Zambrano Márquez, del Hospital Universitariu San Agustín d'Avilés; Carmen Loredo, del HUCA; y María Antuña Casal, de la Universidá d'Uviéu, xunto a investigadores de los estremaos centros participantes.

"L'arsenal terapéuticu nel tratamientu de la leucemia aguda en recaída o refractaria ta mui llendáu anguaño. Afortunadamente, hai dellos ensayos clínicos entamaos, centraos n'investigar fármacos empobinaos a xenes concretos o inclusive nueves formes de quimioterapia. Anque la mayoría d'ellos son ensayos en fase temprana, los resultaos que se van llogrando son prometedores, polo qu'esiste esperanza", esplica Teresa Bernal.

Una enfermedá de mal pronósticu

"La leucemia aguda mieloide ye ún de los cáncanos hematolóxicos más agresivos. Anque munchos pacientes respuenden al entamu al tratamientu, más de la metá recaen o nun consiguen una respuesta completa, lo que mengua considerablemente les sos posibilidaes de supervivencia", sorrayen los autores del estudiu.

L'ensayu "Flag-Quida" evaluó la incorporación de quizartinib al esquema de quimioterapia intensiva "Flag-Ida" en pacientes adultos con leucemia aguda mieloide en primer recaída o refractaria.

Quizartinib actúa bloquiando la proteína FLT3, una molécula que participa nel crecimientu y la supervivencia de les célules sanguínees. En dellos pacientes con leucemia, esta proteína ta mutada o presenta una actividá escesiva, favoreciendo'l crecimientu desafranáu de les célules tumorales y faciendo que la enfermedá seya más agresiva. Al tornar la so acción, el fármacu contribúi a frenar el desenvolvimientu de les célules leucémicas y a potenciar l'efectu de la quimioterapia.

Una combinación segura y eficaz

Los resultaos enseñen que la combinación foi segura y eficaz. L'estudiu llogró una tasa del 56% de remisión completa o remisión completa con recuperación hematolóxica incompleta, ensin diferencies relevantes ente los estremaos subgrupos xenéticos. Amás, 31 pacientes pudieron aportar darréu a un tresplante aloxénicu de proxenitores hematopoyéticos, una de les principales opciones con intención curatiba nesti contestu. La combinación tamién meyoró la supervivencia llibre de recaída al respeutive de cohortes históriques trataes namás con quimioterapia, ensin detectase problemes de seguridá relevantes.

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