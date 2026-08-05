Ribeseya inaugura la esposición "Recuerdos", sobre'l Descensu del Seya

La Casa municipal de Cultura de Ribeseya acueye dende'l sábadu pasáu la esposición "Recuerdos", qu'axunta cientos d'alcordances de la historia del Descensu internacional del Seya y de la fiesta de les Piragües. Entamada pola Sociedá Etnográfica de Ribeseya, va permanecer abierta quince díes.

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"