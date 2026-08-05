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Ribeseya inaugura la esposición "Recuerdos", sobre'l Descensu del Seya

L'amuesa va permanecer abierta na Casa de Cultura a lo llargo de quince díes

Esposición "Recuerdos" de la Sociedá Etnográfica de Ribeseya.

Esposición "Recuerdos" de la Sociedá Etnográfica de Ribeseya.

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Exposición "Recuerdos" de la Sociedad Etnográfica de Ribadesella / L. M.

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Ramón Díaz

Sixto Cortina (Traducción)

Ribeseya

La Casa municipal de Cultura de Ribeseya acueye dende'l sábadu pasáu la esposición "Recuerdos", qu'axunta cientos d'alcordances de la historia del Descensu internacional del Seya y de la fiesta de les Piragües. Entamada pola Sociedá Etnográfica de Ribeseya, va permanecer abierta quince díes.

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