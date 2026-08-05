Ribeseya inaugura la esposición "Recuerdos", sobre'l Descensu del Seya
L'amuesa va permanecer abierta na Casa de Cultura a lo llargo de quince díes
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Sixto Cortina (Traducción)
Ribeseya
La Casa municipal de Cultura de Ribeseya acueye dende'l sábadu pasáu la esposición "Recuerdos", qu'axunta cientos d'alcordances de la historia del Descensu internacional del Seya y de la fiesta de les Piragües. Entamada pola Sociedá Etnográfica de Ribeseya, va permanecer abierta quince díes.
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