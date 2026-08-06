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Lucus Asturum desatapa la historia: los últimos afayos nel xacimientu

Los arqueólogos atoparon l'enterramientu d'un individuu xoven, posiblemente ún de los fundadores de la primitiva ilesia de Llugo

EN IMÁXES: Visita d'Eva María Pérez y Pablo León a Lucus Asturum (Llanera)

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Lucus asturm/260730LNE_Miki Lpez_242228293 (1) / Miki López

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José A. Ordóñez

Sixto Cortina (Traducción)

Llugo (Llanera)

L'alcaldesa de Llanera, Eva María Pérez, y el direutor xeneral de Patrimoniu Cultural, Pablo León, visitaron va unos díes les escavaciones arqueolóxiques de Lucus Asturum pa conocer 'in situ' la evolución de la séptima campaña d'investigación que se desenvuelve nel yacimientu. A lo llargo del percorríu tuvieron acompañaos pol equipu téunicu empobináu pola arqueóloga Esperanza Martín, responsable de los trabayos.

La intervención sigue apurriendo nuevos datos sobre la evolución del enclave, onde los restos de dómina medieval se superponen a l'antigua ciudá romana. Ente los afayos más relevantes figura l'enterramientu d'un individuu xoven, probablemente un varón, alcontráu nel interior del recintu de la primitiva ilesia medieval de la Rectoral de Llugo de Llanera. L'allugamientu de la sepultura, nuna de les zones de mayor relevancia del templu, lleva a los investigadores a plantear la hipótesis de que pudiera tratase d'una persona venceyada al ámbitu relixosu, posiblemente ún de los fundadores de la ilesia.

VÍDEU: Avancen los trabayos arqueolóxicos de Lucus Asturum en Llanera

VÍDEU: Avancen los trabayos arqueolóxicos de Lucus Asturum en Llanera

Miki López

La escavación tamién ta dexando documentar nuevos enterramientos de la necrópolis medieval, ente ellos, dellos correspondientes a individuos infantiles, amás de recuperar cerca de 300 referencies arqueolóxiques, principalmente cacayos cerámicos y otros materiales que van ser analizaos p'ampliar el conocimientu sobre les estremaes fases d'ocupación del xacimientu.

Los trabayos céntrense al empar en llendar la estensión d'una vivienda romana identificada en campañes anteriores, sobre la que se llevantó darréu'l conxuntu relixosu medieval. La información llograda va permitir siguir avanzando na reconstrucción de la historia de Lucus Asturum, ún de los principales enclaves arqueolóxicos d'Asturies y un yacimientu clave pa entender la transición ente la dómina romana y la Edá Media.

Na campaña anterior, l'equipu arqueolóxicu documentó per primer vegada nel yacimientu una estancia doméstica romana con restos de decoración pictórica mural, amás de recuperar peses de telar y cascayos de terra sigillata, afayos que permitieron identificar l'espaciu como parte d'una vivienda de dómina altoimperial. Los trabayos d'esti branu pretenden completar esa investigación, de la que siguen desvelando la intensa ocupación medieval que tresformó l'antiguu asentamientu romanu y convirtió esti sector nun espaciu relixosu y funerariu.

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