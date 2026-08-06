La Universidá noma eméritos a cinco profesores y ún d'ellos ye un exrector acabante xubilar

El Conseyu de Gobiernu de la Universidá d'Uviéu aprobó va unos díes por unanimidá'l nomamientu como profesores eméritos d'Antonio María Álvarez Pinilla (departamentu d'Economía), José Antonio Cecchini Estrada (departamentu de Ciencies de la Educación), Agustín Coletes Blanco (departamentu de Filoloxía Inglesa, Francesa y Alemana) ya Ignacio María González-Pinto Arrillaga (departamentu de Ciruxía y Especialidaes Médicu-Quirúrxiques). Al empar, y acordies con el reglamentu vixente, el exrector Santiago García Granda tamién foi nomáu profesor eméritu de la Universidá d'Uviéu n'algamando la edá de xubilación forzosa.

Per otru llau, el Conseyu de Gobiernu dio lluz verde al informe previu d'estructura de costos y revisión de precios pal entamu de la llicitación del contratu de servicios enerxéticos. Con esta aprobación, la Universidá d'Uviéu avanza na so estratexa de sostenibilidá y eficiencia al traviés del proyeutu "Smart Energy at University of Uviéu: Energy Efficiency and Smart Management", una actuación integral destinada a modernizar les principales instalaciones enerxétiques de la institución que va permitir menguar el consumu nun 38 por cientu.

En materia d'investigación, refrendóse la incorporación de personal investigador escoyíu na convocatoria Ramón y Cajal 2025. Los científicos van amestase a los departamentos de Bioloxía d'Organismos y Sistemes, Bioloxía Funcional, Psicoloxía, Química Física y Analítica y Bioquímica y Bioloxía Molecular.

Amás, l'Informe del Comité de Calidá, correspondiente al cursu 2024-2025, indica que más del 77 por cientu de les persones egresaes de la Universidá d'Uviéu encamentaríen cursar los sos mesmos estudios. L'estudiu destaca que la institución académica asturiana "caltien altos niveles de calidá educativa y prestu de los sos grupos d'interés, n'analizando indicadores de rendimientu académicu, prestu, empleabilidá, acreditación institucional y meyora continua".

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