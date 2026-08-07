Avilés va axuntar nel Niemeyer al talentu empresarial mozu d'Asturies

Avilés convertiráse'l próximu 18 de payares nel epicentru del emprendimientu asturianu. El Centru Niemeyer va acoyer la Gala de los Mozos Empresarios d'Asturies, ún de los principales alcuentros del calendariu económicu asturianu, nel que se va reconocer el talentu, l'anovación y la trayectoria de los que tán impulsando nuevos proyeutos y oportunidaes dende'l texíu productivu. L'anunciu féxose a lo llargo del Día d'Avilés cola mocedá anovadora, celebráu na Feria Internacional de Muestres d'Asturies.

El conceyal de Desarrollu Urbanu y Económicu, Manuel Campa, avanzó que'l Conceyu y l'Asociación de Mozos Empresarios d'Asturies trabayen pa ufiertar una edición que ruempa colos formatos habituales. "Vamos faCer una gala, yo creo que de les que se van a recordar. Vamos faCer una gala distinta, va ser nel Centru Niemeyer y nun vamos usar l'anovación empresarial, sinón l'anovación na mentalidá que los empresarios mozos siempre ponen nos sos actos", señaló. La cita va formar parte de la programación que Promoción Empresarial, La Curtidora y el Parque Teunolóxicu van desarrollar na ciudá hasta final d'añu.

La celebración del alcuentru va sirvir tamién pa reforzar la collaboración ente'l Conceyu d'Avilés y los empresarios mozos. Campa defendió la necesidá de buscar nuevos espacios de coordinación y aumentar el númberu d'actividaes conxuntes. "Cualquier cosa que l'Asociación de Mozos Empresarios nos proponga, como siempre dende'l serviciu de Promoción Empresarial, tamos abiertos a ello", afirmó'l conceyal, que destacó qu'una mayor presencia de la entidá puede xenerar más actividá económica y atraer nuevos asociaos.

La xerente de los empresarios mozos, Ana Fuego, sorrayó que l'oxetivu ye entamar una gala "que se salga un pocu de lo convencional" y que resulte más cercana al públicu xoven. "Facelo n'Avilés, cola bona relación que tenemos col Conceyu y tolo que fai pola mocedá empresarial y los entamadores asturianos, ye una bien bona oportunidá de reforzar esa relación", esplicó. L'asociación busca, amás, esparder la so programación más allá de la exa formada por Xixón y Uviéu, depués de celebrar la pasada edición en Siero.

La gala va premiar l'esfuerzu, la creatividá y la capacidá d'anovación d'empresarios y empresaries con unos proyectos que contribúin al crecimientu económicu, la creación d'empléu y la tresformación del texíu productivu d'Asturies. L'alcuentru va axuntar tamién a representantes institucionales, compañíes, entamadores y axentes económicos cola mira d'intercambiar esperiencies, fortalecer aliances y xenerar nueves oportunidaes. Los empresarios mozos asturianos van dar a conocer nes próximes selmanes el programa, les categoríes de los galardones y el procedimientu pa presentar candidatures.

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