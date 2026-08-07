Uviéu bate'l so récor históricu de población con 228.119 habitantes, con La Corredoria como motor de crecimientu

Uviéu sigue batiendo los sos propios rexistros demográficos. El conceyu algamó'l 1 de xunetu los 228.119 habitantes, la cifra más alta de la so historia, depués d'axuntar 345 vecinos n'apenes trés meses. El padrón municipal cerró abril con 227.774 residentes y xineru con 227.268, polo que l'incrementu acumuláu na primer metá del añu xube yá a 851 persones. La capital avérase d'esta miente al oxetivu de 230.000 habitantes que l'alcalde, Alfredo Canteli, se marco pa esti mandatu, que remata en mayu de 2027. "L'oxetivu ye enllenar Uviéu de xente, siguir xenerando oportunidaes y atraer inversiones. Somos una ciudá que ta creciendo enforma y un exemplu ye l'antigua galería comercial del Calatrava", detalla l'alcalde en funciones, Mario Arias, énte l'ausencia veraniega del titular.

El crecimientu caltien a Uviéu nuna sucesión de máximos ensin precedentes. Nunca dende la fundación de la ciudá residía tanta xente nel conceyu. La capital crució per primer vegada l'estragal de los 200.000 habitantes en 1996 y, de magar, protagonizó una xubida sostenida hasta degolar los 225.000 en 2010. Dos años depués algamó los 225.973 vecinos, pero aquel enclín quebróse y dio pasu a una década de retrocesu demográficu coincidiendo coles dificultaes económiques y la perda de población qu'afectó al conxuntu d'Asturies. El padrón cayó hasta los 215.167 residentes en 2022. A partir d'esi mínimu empezó una fuerte recuperación: en marzu de 2025 superáronse por primer vegada los 226.000 habitantes y dende entós siguió alzando'l so techu hasta ponelu perriba de los 228.000 esti branu.

El principal motor d'esti crecimientu ye la población estranxera. N'abril vivíen n'Uviéu 25.430 persones con pasaporte d'otros países y en xunetu yeren yá 25.864, lo que supon un aumentu de 434 habitantes en trés meses. Los estranxeros representen yá'l 11,3% de la población municipal, daqué más d'ún de cada nueve uvieínos.

Por nacionalidaes, la colombiana ye la más numberosa, con 4.152 persones, siguida de la venezolana, con 2.727; la rumana, con 2.037; la paraguaya, con 1.474; la ucraniana, con 1.353, y la marroquina, con 1.279. Estes seis nacionalidaes concentren poco más de la metá del conxuntu de residentes estranxeros d'Uviéu, con un pesu especialmente destacáu de los países llatinoamericanos.

Pumarín ye'l barriu con mayor númberu de vecinos estranxeros, con 2.641, siguíu de L'Argañosa, con 2.125; Teatinos, con 2.042; Centru-Norte, con 1.849; Vallobín, con 1.782, y Ciudá Naranco, con 1.755. En términos relativos destaca Ventanielles, onde la población de nacionalidá estranxera representa cerca del 17,6% del total. Tamién algama un pesu significativu en Vallobín, Pumarín, Centru-Norte y L'Argañosa.

La evolución xeneral del padrón enseña, amás, diferencies importantes ente zones. La Corredoria, el barriu más pobláu d'Uviéu, con 20.412 habitantes, foi'l que más residentes ganó ente abril y xunetu, con 81 vecinos nuevos. Siguiéronlu La Monxina-Guillén Lafuerza, qu'algamó los 2.148 residentes en sumando 72; Ciudá Naranco, con 14.308 habitantes y un aumentu de 50; Tudela Veguín, con 739 y 46 más; l'Antiguu, con 3.284 y una medría de 39, y Centru-Norte, que llegó a 11.833 en ganando 36. Nel estremu contrariu, la parte sur del centru perdió 50 habitantes y quedó en 7.296; La Tenderina-Fozaneldi cedió 43, hasta los 12.883; Naranco-Este perdió 19 y púnxose en 863; Pumarín baxó en 18, hasta los 16.453, y Les Campes restó 15, pa quedar en 2.710.

La meyora demográfica resulta especialmente relevante nun conceyu avieyáu. Más d'una cuarta parte de los residentes tien cuandu menos 65 años, mentanto que los menores de 15 representen aprosimao una décima parte. La llegada de población estranxero, concentrada davezu n'edaes llaborales, contribúi a sostener el númberu d'habitantes, ampliar la población activa y compensar el saldu natural negativu provocáu pola diferencia ente nacencies y fallecimientos.

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