Abiertu'l plazu de candidatures pal "Premiu a la Vida" de Llangréu
El galardón llega a la so cuarta edición, cola mira de visibilizar la divulgación de los Derechos Humanos
Lucía Hernández / Sixto Cortina (Traducción)
El "Premiu a la Vida" yá tien una 4ª edición entamada pol Conceyu de Llangréu. Esti reconocimientu busca "rescamplar y visibilizar el llabor de persones, entidaes, colectivos y organizaciones que destacaren pol so compromisu cola promoción, defensa y divulgación de los Derechos Humanos".
El premiáu va recibir una cantidá de 4.000 euros y un diploma acreditativu que se-y va apurrir nun actu entamáu pol Conceyu. El plazu de presentación de les candidatures va terminar el vienres 14 d'agostu, y podrá facese presencialmente nel Serviciu d'Información y Atención Ciudadana (SIAC) del Conceyu, por Rexistru Electrónicu o'l de cualquier Alministración Pública.
El procesu
La solicitú va tener que tar xustificada con una propuesta razonada, escrita por una entidá o por una persona estremeda de la demandante. Amás, va tener que dir acompañada d'una memoria na que s'incluyan les razones, la trayectoria y los méritos qu'acrediten esi documentu. Van poder participar les persones, entidaes o instituciones "destacaes pola llucha pola llibertá y la defensa de los Derechos Humanos". El restu de bases pueden consultase na páxina web de "Codopa".
El xuráu va tener en cuenta l'impactu de la persona o entidá na so zona d'orixe, amás de la trayectoria na defensa de Derechos Humanos. Per otru llau, va estudiase la contribución a la prevención de les violaciones de los derechos humanos civiles y sociu-culturales según la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
L'anterior ganador
En febreru d'este mesmu añu, apurrióse'l premiu al Conseyu Cívicu d'Organizaciones Populares ya Indíxenes d'Honduras, n'honor a Berta Cáceres. Ella foi una "líder indíxena lenca, feminista y activista del mediu ambiente" qu'amás se convirtió nuna referente global na defensa de los Derechos Humanos y la protección de la Madre Tierra".
"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"
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