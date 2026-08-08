El turismu lleva a Asturies a los 406.262 cotizantes, el máximu en cuasi dos décades
La mayoría de los contratos firmaos en xunetu fueron temporales n'hostelería y comerciu
El paru aumentó en 132 persones, hasta les 48.304, pola regularización d'inmigrantes
Sixto Cortina (Traducción)
El mes de xunetu traxo noticies agriduces al mercáu llaboral asturianu, según los datos espublizaos esti día por Ministeriu de Trabayu y Economía Social. Per un llau, la temporada turística (mui intensiva n'empléu nos meses veraniegos, especialmente en rexones de moda como Asturies) alzó'l númberu de cotizantes a la Seguridá Social a 406.262, el máximu dende'l branu de 2008, xusto enantes de la gran crisis financiera internacional y l'españíu de la burbuya inmobiliaria española. En concretu, nun se vía una cifra asina dende setiembre de 2008 (406.326). Sicasí, tamién en xunetu aumentó'l paru rexistráu en 132 persones, hasta les 48.304.
Yá'l xunu pasáu superárase la barrera psicolóxica de los 400.000 afiliaos a la Seguridá Social, ún de los oxetivos económicos que se marcara'l Gobiernu d'Adrián Barbón. Esti datu incrementóse en xunetu en 3.898 cotizantes. La inmensa mayoría (3.782) pertenecen al réxime xeneral, mentanto que s'incorporaron 60 autónomos y 106 trabayadores del mar. Pela so parte, los profesionales del carbón menguaron en 51.
Al respeutive del paru, esti púnxose en 48.304 desocupaos, con 132 más qu'en xunu. Lo más d'ello concéntrase nel sector servicios, onde xubió hasta los 35.444 (esto ye, 56 más). Tamién aumentó nel colectivu ensin empléu anterior: 140 más, hasta los 5.663. Un fenómenu, esti últimu, que coincide cola regularización masiva d'inmigrantes aprobada pol Executivu de Pedro Sánchez, lo qu'aumenta la población activa (la que trabaya o busca un empléu).
Pela so parte, el desempléu recortóse en 46 persones na industria (3.209), catorce nel sector primariu (770) y cuatro na construcción (3.232). El saldu netu en xunetu, eelo ye que foi de 132 paraos más.
"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"
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