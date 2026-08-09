Asturies entra na ebullición del datu como motor económicu: analís del megaproyeutu de Salas

Los nuestros mensaxes de WhatsApp, les nuestres semeyes d'Instagram, los nuestros correos electrónicos, los nuestros documentos de Google Drive, les nuestres conversaciones con ChatGPT o los miles y millones de datos personales qu'utilicen cada día los bancos, los hospitales o les alministraciones públiques nun esisten namás nos teléfonos móviles o los ordenadores. Ello ye que lo que vemos nes nueses pantalles ye namás una copia local: el datu de verdá, la información puro y duro, guárdase nun sitiu físicu concretu. Esi llugar ye un almacén de datos, tamién llamáu centru de datos, "data center" o , d'un xeitu más sofisticáu, "campus virtual". Son edificios escomanaos llenos de potentes ordenadores que trabayen 24 hores al día. Un sitiu asina ye'l que quier construyir la empresa española Sales For You Consulting en Salas.

Los principales usuarios d'estos centros de datos son les grandes empreses teunolóxiques: Amazon, Google, Microsoft, Meta, Apple, Oracle… Son elles les que constrúin o arrienden xigantesques infraestructures pa guardar los datos de cientos de millones de persones qu'usen los sos servicios. Por siguir col exemplu inicial, cuando daquién xube una semeya a Instagram o manda un mensaxe per WhatsApp, esa información mándase a los servidores de Meta (la empresa dueña de dambes aplicaciones). Cuando se manda un Gmail, l'almacén ye ún de Google. Nel casu de bancos, hospitales, conceyos, universidaes o empreses de cualquier tamañu, tamién guarden los sos datos (y los de los sos veceros) en centros de datos, seyan propios o arrendaos a una empresa especializada.

La hiperconectividá, l'usu de los "smartphones", l'almacenamientu d'archivos na nube (como Google Drive) y l'españíu de la intelixencia artificial (IA) tán disparando la fiebre inversora n'edificios nos que guardar tou esi volume de datos escomanáu.

Les cifres económiques son amoriantes: en 2025 desembolsóse un total de 144.000 millones de dólares na construcción de "data centers" en tol mundu, y espérase qu'esa cantidá se dobleen 2031. El sector crez a un ritmu del 14% anual.

España ta asitiándose como territoriu atractivu pa estes infraestructures

El xurdimientu de la IA ta siendo determinante nesa demanda, hasta'l puntu de que munchos proyeutos prealquílense primero de llevantase. Munches capitales europees que nos últimos años atraxeron estes inversiones (como Frankfurt, Londres, Ámsterdam, París o Dublín) tán yá enchíes, ensin capacidá d'ufiertar más suministru enerxéticu y suelu industrial. Por ello, les oportunidaes tán esviándose a otros países, España ente ellos. En concretu, la comunidá qu'espunta nesti ámbitu ye Aragón, gracies al almacén planiáu por AWS, la filial de servicios na nube de Amazon.

El de Salas ye'l tercer proyeutu que remana'l so promotor, Sales For You Consulting, al par de los anunciaos pa San Sebastián de los Reyes (Madrid) y Picassent (Valencia), anque dambos tán entá nuna fase bien inicial.

El Gobiernu d'Asturies llevaba tiempu buscando inversiones d'esti tipu, pero la so principal apuesta yera baxo tierra, reacondicionando los antiguos pozos mineros. Foi concretamente en xunu de 2022 cuando l'Executivu d'Adrián Barbón fexo'l primer anunciu sobre esta reconfiguración, emponderando lo afayadizo d'una ventena de mines, pero hasta la fecha nun hubo noticia de nenguna inversión nesos allugamientos soterraños. Nin siquier hubo grandes novedaes sobre'l que supuestamente yera'l proyeutu más avanzáu, el del pozu San Jorge (Ayer).

Nos últimos meses tamién se dexaron cayer per Asturies otres empreses interesaes en llevantar almacenes informáticos, como la catalana Aprisco, qu'aseguraba tar en conversaciones con Duro Felguera p'adquirir el taller de Barros (Llangréu) que tamién interesa a Indra. Pero tampoco hubo noticies al respeutive.

Los centros de datos tamién planteen delles duldes, como les sos necesidaes de consumu d'agua o el nivel d'empléu que son quien a xenerar una vegada tean funcionando. Con too y con ello, lo cierto ye que yá hai una inversión con nome propiu y cifres concretes planteada n'Asturies. Y escoyéronse les nidies llombes de Salas en cuenta de los escuros túneles de les Cuenques.

Noticias relacionadas

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"