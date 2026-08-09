Llanes entama una investigación arqueolóxica "non invasiva" en Punta Jarri con teunoloxía de vanguardia

El Conceyu de Llanes impulsa una investigación arqueolóxica non invasiva en Punta Jarri, o Punta de La Talá, enclave costeru na redolada de la villa llanisca. Les actuaciones, dirixíes pola arqueóloga Esperanza Martín, empezaron esti día con una primer prospección con xeorradar, empobinada a detectar estructures o depósitos soterraños ensin necesidá d'alteriar el terrén. Hasta ellí aportó l'alcalde de Llanes, Enrique Riestra, pa ver l'entamu de les actuaciones, pudiendo falar col equipu que va desarrollar los llabores arqueolóxicos.

La redolada de Punta Jarri, tamién conocida como la Punta de la Talá, constitúi un área d'altu interés arqueolóxicu por cuenta del so allugamientu estratéxicu na marina cantábrica y a los nicios preliminares polo que s'albidra la presencia de resclavos históricos.

Teunoloxíes non invasives

La esistencia de posibles estructures o depósitos arqueolóxicos na zona plantea delles incógnites sobre la so naturaleza, cronoloxía y relevancia histórica. Cola mira de resolver estes cuestiones y garantizar la protección y estudiu del patrimoniu cultural, el Conceyu de Llanes consideró necesariu entamar una serie d'actuaciones arqueolóxiques que permitan llograr información precisa y fudada sobre esti yacimientu.

El proyeutu previstu pa Punta Jarri combina teunoloxíes non invasives d'última xeneración cola mira d'identificar, documentar y contextualizar los posibles restos históricos que podríen atopase na zona, detectando la presencia d'estructures o depósitos arqueolóxicos soterraños, llendando con precisión les árees d'interés arqueolóxicu pa optimizar futures intervenciones, y llogrando una cartografía detallada de la área que facilite la planificación d'actuaciones futures.

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