La Fortuna Balnearia va quedar en Xixón cuandu menos otros cuatro años

La Fortuna Balnearia va quedar en Xixón. La pieza yá ta espuesta nel muséu de les Termes Romanes de Campu Valdés dende 2024 gracies a un préstamu alcordáu ente'l Conceyu y el Principáu, propietariu de la obra. Agora, les dos instituciones alcordaron la firma d'un nuevu conveniu qu'oficializa esa collaboración y que dexa la pieza na ciudá en réxime de depósitu hasta nuevu avisu. El conveniu fírmase agora con una vixencia de cuatro años que podrán prorrogase.

L'ara de la Fortuna Balnearia atopóse en 1820 en Tremañes. Ye una llábana, un bloque d'arenisca con un testu repartíu en siete llinies y enmarcaes por una cenefa con rosetones. Tamién tien adornos de semicírculos concéntricos y albídrase que ye de la dómina flavia. Dende'l so descubrimientu considérase una pieza d'interés porque la so inscripción, una oración a la diosa Fortuna, caltúvose nun estáu almirable. A lo llargo del tiempu foi de propiedá privada hasta qu'a primeros de 2020 el Principáu, conocedor de qu'esta pieza podría acabar siendo puyada, empezó los trámites pa declarala Bien d'Interés Cultural (BIC) pa evitar que pudiera terminar fuera del Principáu. Más tarde, en 2023, el Principáu féxose cola pieza por 35.000 euros. Pocos meses dempués yá se treslladó a Xixón, a les Termes, pa la so esposición.

La pieza taba na ciudá hasta agora en conceutu de préstamu temporal y, pol alcuerdu de dambes instituciones, va pasar con esti nuevu conveniu a tar nun réxime de depósitu más al llargu plazu. A cambiu'l Consistoriu comprométese a suscribir pa la llábana una póliza de seguru pa protexela de vandalismos y cualquier tipu de daños. Tamién va garantizar que la obra caltenga'l so estáu de caltenimientu. Tamién tendrá de promover la so esposición pública, un requisitu que yá se ta brindando nes Termes. El Principáu, pel so llau, va facer inspecciones periódiques pa garantizar que se cumple l'alcuerdu. Les alministraciones yá anunciaren que trabayaben col enfotu de dar con un conveniu d'esti estilu.

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