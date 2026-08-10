Villaviciosa presenta na Feria de Muestres el so Calendariu Sidreru: ocho cites pa disfrutar de la bebida asturiana

Villaviciosa presentó va unos díes na Feria Internacional de Muestres d'Asturies (FIDMA) el "Calendariu Sidreru 2026", una programación que va axuntar ocho actividaes ente'l 27 d'esti mes d'agostu y el 21 d'ochobre y que va sirvir p'allargar cerca de dos meses la promoción de la mazana y los llagares como una de les principales señes d'identidá del conceyu. L'actu sirvió pa celebrar, al par de representantes del sector, la declaración de recién del Festival de la Mazana como Fiesta d'Interés Turísticu Nacional.

El reconocimientu, concedíu pol Ministeriu d'Industria y Turismu'l 21 de xunetu pasáu, va permitir que la próxima edición del certame, prevista pa ochobre de 2027, seya la primera que lluza esti distintivu. El Conceyu brindó por esti finxu al par de representantes de la Denominación d'Orixe Protexida Sidra d'Asturies, empreses, productores y la mascota del festival, "Manzanina", nuna xornada que concluyó col taller infantil "Mayando entiéndese la xente".

A lo llargo de la presentación, l'alcalde, Alejandro Vega Riego, destacó que Villaviciosa ufierta actividaes rellacionaes con esta tradición tul añu, los mesmo al traviés de los sos establecimientos hosteleros como de los sos llagares, pumaraes y empreses venceyaes al turismu.

El rexidor recordó tamién la trayectoria del Festival de la Mazana, creáu en 1960 y consideráu'l primer festival agroalimentariu d'Asturies, precedente d'otres celebraciones que surdieron darréu en dellos conceyos. En 1992 llogró la declaración de Fiesta d'Interés Turísticu Rexonal y, cola creación en 2003 de la Denominación d'Orixe Protexida Sidra d'Asturies, con sede en Villaviciosa, incorporó un nuevu impulsu amestáu al sector productor.

El pidimientu pa llograr el reconocimientu nacional foi aprobáu por unanimidá pol Plenu municipal depués de la edición de 2025, la primera celebrada depués de que la Cultura Sidrera Asturiana fuera inscrita pola UNESCO como Patrimoniu Cultural Inmaterial de la Humanidá. El Ministeriu resolvió favorablemente la solicitú'l mes de xunetu pasáu.

El Calendariu Sidreru 2026 va entamar el 27 d'esti mes d'agostu cola esposición "La Sidra de Papel", de Fernando Paredano. Va siguir col Concursu de Sidra Casero de Villaviciosa (30 d'agostu), la Fiesta de la Sidra (5 de setiembre), el Concursu Rexonal de Sidra Natural (14 de setiembre) y el Concursu d'Escanciadores (15 de setiembre), dambos dientro de les Fiestes del Portal. La programación va siguir cola inauguración del Salón Internacional de les Sidres de Gala (24 de setiembre), el Concursu Rexonal de Sidra Casero "Memorial Mundo Collada" (18 d'ochobre) y va rematar el 21 d'ochobre, cola celebración del Día Internacional de la Mazana.

Amás d'esta programación, el Conceyu recordó la ufierta permanente de sidroturismu esistente nel conceyu, integrada nel Club de Productu Sidroturismu, con visites y esperiencies entamaes por empreses como El Gaitero, Castañón, Cortina y Finca Faz.

L'actividá forma parte del programa entamáu pol Conceyu nel so stand de la FIDMA, que va siguir los próximos díes con nueves presentaciones d'asociaciones y entidaes del conceyu y va rematar el 13 d'agostu col Día de Villaviciosa, dedicáu esti añu al centenariu del fallecimientu del médicu maliayés José Pando y Valle.

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