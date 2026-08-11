Arclin (antigua Nomex) despide a 25 trabayadores de Tamón y eso nun quita pa qu'haya más recortes hasta finales d'añu

La empresa química estadounidense Arclin, que va un añu se fexo con Nomex (antigua división de fibres d'aramida de la tamién estadounidense DuPont) despidió a 25 profesionales de les sos instalaciones del valle de Tamón (Carreño) y, según dixeron a esti diariu fontes sindicales, eso nun quita pa que la compañía faiga más axustes de plantía d'equí a finales d'añu. En total, la plantía d'Arclin n'Asturies xube a 301 persones.

Ente les citaes 25 salíes inclúyese la de la llangreana Ángela Santianes, antigua presidenta de DuPont n'España y, na última etapa, d'Arclin nel país.

El sindicatu SOMA-FITAG-UXT criticó esti día nun comunicáu qu'Arclin ta faciendo despidos "a deu", "ensin criterios oxetivos"y "en secreto" pa "recatiar la llei y evitar negociar un ERE". "Al ponense adré per debaxo del estragal llegal de 30 afectaos (el 10% d'una plantía de 301 emplegaos), Arclin evita l'apertura d'un Espediente de Regulación d'Empléu (ERE) y esanicia cualquier obligación de negociar cola representación llegal de los trabayadores", señala'l comunicáu.

Arclin ye propiedá del fondu de capital riesgu estadounidense TJC (The Jordan Company, na so denominación antigua). El papel de TJC foi determinante na compra, anunciada fai agora un añu, de les dos últimes fábriques que DuPont tenía n'Asturies: una na que se produz Nomex, material caracterizáu pola so alta resistencia al calor y a les llames, y otra de cloruru d'isoftaloilo (ILC), componente básicu pa la ellaboración del Nomex.

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