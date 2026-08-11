Asturies, tercer comunidá española na que más creció la población nel segundu trimestre de 2026
La población residente n'España aumentó en 104.178 persones a lo llargo del segundu trimestre del añu y púnxose en 49.801.559 habitantes a 1 de xunetu de 2026, el valor máximu de la serie histórica
Sixto Cortina (Traducción)
A lo llargo del segundu trimestre de 2026, la población creció en toles comunidaes y ciudaes autónomes. Los mayores incrementos diéronse na Comunidad Valenciana (0,43%), Illes Balears (0,36%) y Principáu d'Asturies (0,29%), según los datos qu'esti día espublizó l'Institutu Nacional d'Estadística (INE).
La población residente n'España aumentó en 104.178 persones a lo llargo del segundu trimestre del añu y púnxose en 49.801.559 habitantes a 1 de xunetu de 2026. Ye'l valor máximu de la serie histórica.
En términos anuales, el crecimientu poblacional calculáu foi de 444.205 persones.
Población por nacionalidá y llugar de nacencia
La crecedera poblacional d'España débse al incrementu de persones nacíes nel estranxeru, por que'l númberu de les nacíes n'España menguó. Esta población nacida nel estranxeru -de 10.291.807 persones- foi mayor que la de nacionalidá estranxera, por cuenta de los procesos d'adquisiciones de nacionalidá española.
Per otru llau, el númberu d'estranxeros aumentó en 87.197 persones a lo llargo del trimestre, hasta 7.437.543. La población de nacionalidá española creció en 16.981.
El númberu de llares púnxose en 19.874.860 a 1 de xunetu de 2026, con un aumentu de 58.794 a lo llargo del segundu trimestre de 2026.
Migraciones esteriores
Les principales nacionalidaes de los inmigrantes a lo llargo del segundu trimestre de 2026 fueron la colombiana (con 34.000 llegaes a España ), la venezolana (23.300) y la marroquina (21.100).
Pela so parte, les nacionalidaes más numberoses de los emigrantes fueron la colombiana (con 11.500 salíes), la marroquina (10.900) y la venezolana (5.900).
"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"
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