La xixonesa Eolo Toys va salir a Bolsa'l 29 de setiembre

La empresa de xuguetes y entretenimientu Eolo Toys –con sede central en Xixón y presencia en Hong Kong y Estaos Xuníos– va salir finalmente a Bolsa'l próximu 29 de setiembre, aplazando'l so calendariu orixinal, qu'afitara l'estrenu bursátil pa empiezos del xunetu pasáu. Cuando lo faiga, Eolo Toys va convertíse na octava empresa asturiana en Bolsa, axuntándose a TSK, Duro Felguera, GAM, Izertis, Asturiana de Laminados, Seresco y Treelogic.

En concretu, Eolo va empezar a cotizar nel llamáu BME Scaleup, el segmentu de la Bolsa española dedicáu a que les nueves empreses emerxentes ganen tamañu. La compañía va saltar al parqué a un preciu de 2,60 euros por acción. Va facelo al traviés d'una ufierta pública de suscripción (ops). La entidá colocadora ye Renta 4.

Nuna primer fase, Eolo va facer una ampliación de capital de 1,5 millones d'euros. Y de siguío va sacar al mercáu el 10% del capital social resultante, lo que va equivalir a una valoración d'unos 15 millones.

Heredera d'Eolo Sport, fundada en 1978 por Rafael Prieto (padre del actual CEO, Álex Prieto), Eolo Toys dedícase a la creación y fabricación de xuguetes, videoxuegos y material d'entretenimientu que depués vende a terceros, que comercialicen los productos coles sos propies marques (como "Marvel", "Star Wars" o "Minions"). Ente los sos veceros tán grandes cadenes de distribución como Walmart, KMart, Tesco, Costco, Toys"R"Us o El Corte Inglés, ente otres.

La empresa tien 60 empleaos, de los que 40 trabayen en Xixón. El restu repártense ente les sos delegaciones de Barcelona, Hong Kong y Los Ánxeles (Estaos Xuníos). L'añu pasáu llogró unos ingresos de 17 millones d'euros.

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