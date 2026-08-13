Los bateadores mozos de Navelgas llogren un décimu puestu nel Européu de Polonia: "Son unos fenómenos"

Navelgas bátese en duelu con media Europa. Una representación del pueblu cuartanu acaba de volver de Polonia depués de participar nel Européu de batéu. Nun pudieron traer una medaya al pescuezu, pero les sensaciones, igualmente, son perbones. Ún de los puntos que más destaca César Castaño, presidente de l'Asociación Barciaecus y ún de los impulsores de la espedición, ye l'apuesta pol talentu mozu. "Fuimos con dos rapacinos, Tomás Menéndez y Raúl Fernández, que lo fixeron increíble", asegura.

Cuando'l Campeonatu del Mundu, prueba que se celebró en Navelgas l'añu pasáu, nun se disputa n'Europa, un país del vieyu continente acueye l'Européu de la especialidá. Por ello, como'l Mundial faese en Nueva Zelanda d'equí a unos meses, Złotoryja, un conceyu de Polonia, acoyó la fase continental de la prueba. Les cifres d'asistencia dexaron bien satisfechu a Castañal. “Equí hai unos 350 participantes y nós, qu'esti añu celebramos el Nacional en Navelgas, tuvimos unos 300 competidores. Tamos mui cerca, tamos axeitando perbién pa ser ún de los meyores nacionales del momentu”, fae'l cuartanu.

Navelgas apuesta pol talentu mozu

Más allá de los resultaos deportivos, Castaño destaca la participación de talentu mozu na prueba. “Tenemos a un par de fenómenos, Tomás Menéndez y Raúl Fernández. Son unos guah.es, pero yá compiten colos grandes. Faenlo perbién”, detalla'l bateador. En superando delles rondes, la pareya tinetense remató l'Européu en décimu puestu, colándose ente los meyores del panorama mundial. El batéu sigue teniendo muncha vida en Navelgas.

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