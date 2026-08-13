El faru de Ribeseya allugará apartamentos turísticos
"Permitirá recuperar un edificiu d'especial interés patrimonial ensin tracamundiar la so función como señal marítima", destaquen nel Principáu sobre la rehabilitación
Sixto Cortina (Traducción)
Costó más de dos décades y un ensame d'iniciatives que s'entamaron, pero finalmente'l faru de Ribeseya, allugáu en Tereñes, va convertise n'apartamentos turísticos. El Conseyu de Gobiernu, aconceyáu esti día na Feria de Muestres d'Asturies, dio lluz verde a la rehabilitación del inmueble, que va permitir compatibilizar el so usu téunicu col so nuevu destín como recursu hoteleru. L'alcuerdu, impulsáu pola Conseyería d'Ordenación de Territoriu, autoriza de forma escepcional esta actuación, que "va permitir recuperar un edificiu d'especial interés patrimonial ensin tracamundiar la so función como señal marítima".
La decisión adoptóse al amparu del testu refundíu de les disposiciones llegales vixentes en materia d'ordenación del territoriu y urbanismu, que permite autorizar la rehabilitación d'inmuebles singulares pa usu turísticu cuando se dean razones d'interés públicu y se cumplan los requisitos establecíos na normativa. El proyeutu tien el sofitu de la Viceconseyería de Turismu, que concluyó que la modalidá d'apartamentos turísticos ye l'afayadiza pal edificiu. Amás, recibió lluz verde de la Comisión d'Urbanismu y Ordenación del Territoriu d'Asturies (Cuota).
Pa la Dirección Xeneral d'Urbanismu l'actuación "va contribuyir a caltener el patrimoniu arquitectónicu del faru, de la que va caltener dafechu'l so usu téunicu y va reforzar el so interés turísticu, una vegada se llogren les llicencies que queden y les autorizaciones preceptives".
"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"
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