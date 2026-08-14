La cifra de pasaxeros ponse poles nubes nel Aeropuertu d'Asturies, anque lleguen menos estranxeros
La terminal del Principáu rexistró en xunetu un 13,4% más de viaxeros
Sixto Cortina (Traducción)
L'Aeropuertu d'Asturies cerró xunetu con 236.618 pasaxeros, un 13,4% más que nel mesmu mes de 2025, y caltien asina l'enclín al alza col que ta avanzando a lo llargo d'esti añu. Esi crecimientu encóntase fundamentalmente nos vuelos nacionales, mentanto'l tráficu internacional rexistra un descensu.
De los 236.270 viaxeros qu'utilizaron vuelos comerciales el mes pasáu, 195.165 volaron dende o hacia destinos nacionales, lo que supon una medría del 22,2% en comparanza con xunetu del añu pasáu. En sen contrariu evolucionaron les conexones internacionales, utilizaes por 41.105 pasaxeros, un 15,4% menos.
Tamién aumentó bultablemente l'actividá de les pistes. La terminal asturiana xestionó en xunetu 1.826 vuelos, un 15,8% más que doce meses enantes. D'ellos, 1.625 fueron operaciones comerciales, con un crecimientu interanual del 12,3%.
Los datos arrexuntaos dende empiezos d'añu confirmen igualmente l'aumentu d'actividá nel aeropuertu. Ente xineru y xunetu pasaron pela infraestructura 1.274.071 pasaxeros, un 9,5% más qu'a lo llargo de los siete primeros meses de 2025.
Otra vegada, son los vuelos nacionales los qu'impulsen esi crecimientu. El tráficu comercial interior algamó los 1.041.173 viaxeros, con un aumentu del 16%, mentanto que l'internacional atropó 230.100 pasaxeros, un 12,5% menos que nel mesmu periodu del exerciciu anterior.
Balance
El númberu d'operaciones tamién crez nel balance anual. Hasta xunetu contabilizáronse 9.751 aterrizaxes y despegues, un 8,7% más qu'en 2025. D'ellos, 9.268 correspondieron a vuelos comerciales, un 9,1% más.
El comportamientu del aeropuertu asturianu supera en crecimientu al del conxuntu de la rede d'Aena n'España. Los aeropuertos españoles contabilizaron en xunetu 34,4 millones de pasaxeros, un 5% más qu'un añu primero, mientres qu'ente xineru y xunetu axuntaron 190,6 millones de viaxeros, con un incrementu del 4%.
"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"
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