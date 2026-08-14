A los profesionales de les TIC asturianes fae-yos falta meyor comunicación escrita y oral, afirma una tesis
La investigadora Lucía Menéndez pon la resquiebra formativa del sector en competencies tresversales
Sixto Cortina (Traducción)
Los cerca de 11.000 profesionales del sector de les teunoloxíes de la información y la comunicación (TIC) d'Asturies tienen una base "sólida" en competencies téuniques y cognitives, especialmente en resolvimientu de problemes, autonomía y xestión de la información. Sicasí, el so desenvolvimientu ye "más desigual" en capacidaes como la comunicación oral y escrita, el trabayu colaborativu, la interacción con otros perfiles y la participación n'equipos multidisciplinares.
Esta ye una de les conclusiones de la tesis doctoral "Competencies tresversales y empleabilidá nos graos d'Inxeniería Informática de la Universidá d'Uviéu", presentada va poco por Lucía Menéndez Menéndez, coordinadora del Nodo de Talentu del Cluster TIC Asturies. La investigación parte de les opiniones de 132 docentes de los graos d'Inxeniería Informática y 66 profesionales del sector TIC asturianu.
La tesis de Menéndez confirma que la preparación téunica sigue siendo imprescindible, pero enseña que la empleabilidá depende tamién de la capacidá pa resolver problemes, trabayar con autonomía, comunicase con claridá, collaborar con otros perfiles, planiar, afayase y siguir aprendiendo. "La principal resquiebra nun ta na formación téunica, sinón na capacidá d'integrar conocimientos y competencies tresversales pa responder eficazmente a situaciones profesionales reales", afirma Menéndez.
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