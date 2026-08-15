Asturies vivió'l xunetu más calorosu de los 65 años postreros: cerca de trés graos más de media
La comunidá arrexuntó un 18% menos de precipitaciones de lo habitual en xunetu, magar les nubes que cayeron a mediaos de mes
Sixto Cortina (Traducción)
Xunetu foi un mes desaxeradamente templáu n'Asturies, con 20,5 graos de temperatura media, según los datos rexistraos pola Axencia Estatal de Meteoroloxía (AEMET). Foi, amás, el xunetu más calorosu de los 65 años postreros, con 2,7 graos perriba del promediu rexistráu nel periodu 1961-2026.
Y ello por mor, en parte, de la fola de calor qu'afaró tola Península ente los díes 1 y 11 de xunetu, y que dexó de máxima rexistrada nel Principáu 39,4 graos en Camuñu (Salas) el día 6. Esi mesmu día Mieres algamó los 38,6 graos y Sotu La Barca, 38,6 graos. Ente los díes 12 y 15 del mes pasáu les temperatures baxaron un poco, anque siempre perriba de la normal. Sicasí, el día 16 llegó l'agua. Tamién los rayos, con hasta 9.796 descargues eléctriques nuna xornada.
Pero nin coles precipitaciones del día del Carmen nin tampoco coles que se rexistraron el día 24 (con hasta 46,2 mm cayíos en 24 hores en Mieres), fueron a recuperase los valores normales pa un mes de xunetu. Llovió un 18% menos de lo esperao, recoyendo de media 35,2 mm en cuenta de los 43 mm de media na serie de rexistros.
Amás, l'añu hidrolóxicu en cursu (qu'empezó n'ochobre de 2025) tien hasta'l momentu traces de ser mui secu, con 870,6 mm arrexuntaos en promediu asturianu, un 23% menos de lo normal al respeutive del mesmu periodu del añu pa 1991-2020 (1130,1 mm). Hasta'l momentu, ye'l séptimu más secu del periodu 1961-2026.
"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"
- En directo: movilización sin precedentes para seguir el eclipse en Asturias y preocupación por la nubosidad
- Encuentran el cadáver de una mujer de 52 años en el embalse de Quirós: vecina de Trubia, se dio un baño tras el eclipse y se hundió
- La guerra del táper estalla en Asturias: la Guardia Civil tuvo interviene en un restaurante del Oriente al negarse un comensal a pagar un euro por el envase para llevarse la comida que sobró
- Peligro en el Huerna: decenas de conductores se detienen en plena autopista para ver el eclipse e incluso sacan sillas
- Una intervención en un oscuro incidente con disparos permite a la Policía Local de Oviedo incautarse de 7 kilos de cocaína
- El AVE no atrae más turistas a Asturias y la subvención para la conexión de avión con Londres es rentable: una investigación 'cum laude' advierte del 'efecto sifón' en el tren
- Vox denuncia que el Principado quiere abrir un centro de menores extranjeros en La Florida, en Oviedo
- Asturias volverá a tener médicos en paro en un plazo muy breve, alerta el sector: estos son los plazos y las especialidades más afectadas