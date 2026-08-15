Asturies vivió'l xunetu más calorosu de los 65 años postreros: cerca de trés graos más de media

Xunetu foi un mes desaxeradamente templáu n'Asturies, con 20,5 graos de temperatura media, según los datos rexistraos pola Axencia Estatal de Meteoroloxía (AEMET). Foi, amás, el xunetu más calorosu de los 65 años postreros, con 2,7 graos perriba del promediu rexistráu nel periodu 1961-2026.

Y ello por mor, en parte, de la fola de calor qu'afaró tola Península ente los díes 1 y 11 de xunetu, y que dexó de máxima rexistrada nel Principáu 39,4 graos en Camuñu (Salas) el día 6. Esi mesmu día Mieres algamó los 38,6 graos y Sotu La Barca, 38,6 graos. Ente los díes 12 y 15 del mes pasáu les temperatures baxaron un poco, anque siempre perriba de la normal. Sicasí, el día 16 llegó l'agua. Tamién los rayos, con hasta 9.796 descargues eléctriques nuna xornada.

Pero nin coles precipitaciones del día del Carmen nin tampoco coles que se rexistraron el día 24 (con hasta 46,2 mm cayíos en 24 hores en Mieres), fueron a recuperase los valores normales pa un mes de xunetu. Llovió un 18% menos de lo esperao, recoyendo de media 35,2 mm en cuenta de los 43 mm de media na serie de rexistros.

Amás, l'añu hidrolóxicu en cursu (qu'empezó n'ochobre de 2025) tien hasta'l momentu traces de ser mui secu, con 870,6 mm arrexuntaos en promediu asturianu, un 23% menos de lo normal al respeutive del mesmu periodu del añu pa 1991-2020 (1130,1 mm). Hasta'l momentu, ye'l séptimu más secu del periodu 1961-2026.

Noticias relacionadas

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"