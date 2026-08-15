Rodrigo Cuevas conquista Santander con "La Belleza"

Rodrigo Cuevas tornó'l miércoles pasáu al Festival Internacional de Santander (FIS) pa presentar ‘La Belleza’, la so nueva propuesta escénica, delantre d'un públicu que volvió rindise al so remangu, al humor y al amiestu de tradición y soníos contemporaneos del artista asturianu.

Depués del so debút nel FIS en 2025, con un espectáculu más íntimu qu'escosó les entraes nes sos dos sesiones, Cuevas dio'l saltu a la Sala Argenta del Palaciu de Festivales, tresformada pa la ocasión nel cabaré La Panoya Dorada. Sobre l'escenariu, el músicu tuvo acompañáu por Mapi Quintana, Tino Cuesta, Rubén Bada y Juanjo Díaz, amás d'un cuerpu de baille integráu por Pablo Dávila, Paula Fernández, Blanca de Cossío y Máximo Ramírez.

‘La Belleza’ supon un nuevu pasu nel universu artísticu de Cuevas y sirve d'acompañamientu escénicu al so tercer trabayu discográficu, "Manual de Belleza", col que completa la triloxía entamada con "Manual de Cortexu" y siguida con "Manual de Romería". Una propuesta na qu'el folclore asturianu vuelve atopase cola electrónica, l'humor, la sensualidá y una puesta n'escena ablucante.

El conciertu, primeramente previstu a les 21.00 hores, empezó finalmente a les 21.30 pa facilitar la llegada del públicu depués del eclís total de sol. Les localidaes taben escosaes, confirmando una vegada más la conexón de Rodrigo Cuevas col públicu y la so particular capacidá pa convertir cada actuación nuna celebración.

Con ‘La Belleza’, l'artista uvieín sigue una xira qu'entamó n'abril n'Avilés y que se va allargar hasta ochobre de 2026, en Madrid, llevando la so particular manera de reivindicar y reinventar la tradición a escenarios de tol país.

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