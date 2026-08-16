Asturies activa un plan de vixilancia de cachiparros p'analizar los microorganismos que pueden tresmitir a les persones
Los consultorios d'A Veiga, Cuideiru, La Pola L.lena, Llanes y Villaviciosa van recoyer muestres de les picadures trataes
La Conseyería de Salú entamó "Vixilancia entomolóxica Asturies", un proyeutu pioneru col que pretende meyorar el conocimientu sobre los cachiparros y analizar los microorganismos que pueden tresmitir a les persones.
La iniciativa naz con calter preventivu y va permitir identificar les principales especies d'estos arácnidos, lo mesmo que detectar patóxenos d'interés sanitariu. Los cachiparros pueden tresmitir enfermedaes como Lyme, la fiebre exantemática mediterránea, l'anaplasmosis, la babesiosis y, en delles zones, la fiebre hemorráxica de Crimea-Congo.
El programa va probase en seis centros de salú: A Veiga, Cuideiru, Tinéu, La Pola L.lena, Villaviciosa y Llanes. La collaboración ciudadana va ser una de les claves del proyeutu. Cuando una persona aporte a consulta con una cabarra apegáu a la piel, los profesionales sanitarios van poder recoyer l'exemplar y rexistrar información básica sobre la picadura. A partir d'ehí va empezar l'analís de la muestra. El Serviciu Rexonal d'Investigación y Desarrollu Agroalimentariu (Serida) va ser l'encargáu de determinar la especie de cachiparru y, darréu, l'exemplar va ser unviáu al HUCA, onde se va estudiar si contien microorganismos con relevancia pa la salú pública.
La información llograda va permitir disponer d'un mapa más precisu de les especies presentes n'Asturies y evaluar con mayor fondura los posibles riesgos pa la población.
Naquellos casos nos que la persona afectada presente síntomes compatibles con una enfermedá tresmitida por cachiparros, van aplicase darréu los protocolos diagnósticos y terapéuticos establecíos.
Aplicación
Salú tamién anima a la población a collaborar al traviés de l'aplicación Garrapata Alert, una ferramienta destinada a meyorar el conocimientu sobre la distribución d'estos parásitos y facilitar la detección temprana de posibles riesgos sanitarios. L'aplicación ufierta amás información y encamientos de prevención.
"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"
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