Güevos, pescáu y carne de corderu, los productos que más s'encarecen n'Asturies

L'índiz de precios de consumu (IPC) xubió n'Asturies en xunetu un 3,1% en comparanza col mesmu mes del añu pasáu, según l'Institutu Nacional d'Estadística (INE). La cifra supon cuatro décimes más que l'IPC de xunu (2,7%), anque queda per debaxo de la media del conxuntu d'España (3,6%). Asturies rexistró la segunda tasa más baxa ente les comunidaes autónomes, namás per detrás d'Estremadura (3%).

Los productos que más s'encarecieron n'Asturies al respeutive de un añu primero fueron los güevos (15,5%), el pescáu fresco y conxelao (12,3%), la carne de corderu (10,5%), la calefacción, los recibos del agua y la lluz (8,8%) y el tresporte personal (7,3%).

El pescáu ye ún de los artículos nos que más s'incrementó'l preciu nos últimos meses, especialmente por aciu de la crisis bélica d'Irán. Fontes del gremiu de pescadores asturianos señalaron que los cortes de suministru de combustible y, en xeneral, tolos incrementos de costos de los productos derivaos del petróleu, como los envases y los plásticos en que s'envasen munchos pexes, tán aumentando los gastos entemedios de la cadena productiva.

D'otra manera, les categoríes nes que más baxaron los precios en xunetu n'Asturies pertenecíen, quitando la carne de gochu (-5%) predominantemente del sector testil: ropa de muyer (-13,2%), ropa d'home (-9,6%), ropa de neñu y ñácaru (-7,6%) y el calzáu d'home (-4%).

A nivel nacional, l'IPC púnxose nel 3,6%, cuatro décimes más que'l mes anterior y algamando máximos de dos años, y por mor principalmente del mayor encarecimientu de los combustibles y llubrificantes pa vehículos y de la eletricidá.

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