Güevos, pescáu y carne de corderu, los productos que más s'encarecen n'Asturies
La inflación nel Principáu esguiló cuatro décimes en xunetu, hasta'l 3,1%, anque quedó per debaxo de la media nacional (3,6%)
L'índiz de precios de consumu (IPC) xubió n'Asturies en xunetu un 3,1% en comparanza col mesmu mes del añu pasáu, según l'Institutu Nacional d'Estadística (INE). La cifra supon cuatro décimes más que l'IPC de xunu (2,7%), anque queda per debaxo de la media del conxuntu d'España (3,6%). Asturies rexistró la segunda tasa más baxa ente les comunidaes autónomes, namás per detrás d'Estremadura (3%).
Los productos que más s'encarecieron n'Asturies al respeutive de un añu primero fueron los güevos (15,5%), el pescáu fresco y conxelao (12,3%), la carne de corderu (10,5%), la calefacción, los recibos del agua y la lluz (8,8%) y el tresporte personal (7,3%).
El pescáu ye ún de los artículos nos que más s'incrementó'l preciu nos últimos meses, especialmente por aciu de la crisis bélica d'Irán. Fontes del gremiu de pescadores asturianos señalaron que los cortes de suministru de combustible y, en xeneral, tolos incrementos de costos de los productos derivaos del petróleu, como los envases y los plásticos en que s'envasen munchos pexes, tán aumentando los gastos entemedios de la cadena productiva.
D'otra manera, les categoríes nes que más baxaron los precios en xunetu n'Asturies pertenecíen, quitando la carne de gochu (-5%) predominantemente del sector testil: ropa de muyer (-13,2%), ropa d'home (-9,6%), ropa de neñu y ñácaru (-7,6%) y el calzáu d'home (-4%).
A nivel nacional, l'IPC púnxose nel 3,6%, cuatro décimes más que'l mes anterior y algamando máximos de dos años, y por mor principalmente del mayor encarecimientu de los combustibles y llubrificantes pa vehículos y de la eletricidá.
"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"
- El dolor de Javier Álvarez, histórico futbolista del Oviedo, tras perder a su hija, ahogada en el embalse de Quirós tras ver el eclipse: 'Estoy muerto en vida
- En directo: movilización sin precedentes para seguir el eclipse en Asturias y preocupación por la nubosidad
- Encuentran el cadáver de una mujer de 52 años en el embalse de Quirós: vecina de Trubia, se dio un baño tras el eclipse y se hundió
- La guerra del táper estalla en Asturias: la Guardia Civil tuvo interviene en un restaurante del Oriente al negarse un comensal a pagar un euro por el envase para llevarse la comida que sobró
- Peligro en el Huerna: decenas de conductores se detienen en plena autopista para ver el eclipse e incluso sacan sillas
- Una intervención en un oscuro incidente con disparos permite a la Policía Local de Oviedo incautarse de 7 kilos de cocaína
- El AVE no atrae más turistas a Asturias y la subvención para la conexión de avión con Londres es rentable: una investigación 'cum laude' advierte del 'efecto sifón' en el tren
- Vuelca una autocaravana en plena Autovía del Cantábrico a la altura de Canero, en Valdés