Les hores extra d'Azsa dispárense un 118% nos primeros seis meses del añu

Les hores estraordinaries retribuíes económicamente na empresa Asturiana de Zinc (Azsa) tiénense “más que doblao” a lo llargo del primer semestre d'esti añu, avisó'l sindicatu Comisiones Obreres (CC OO), que basa la so denuncia nos datos facilitaos pola dirección de la planta de San Xuan de Nieva, en Castrillón, a la representación sindical. Según estos datos, apunta la central, el cómputu d'hores del de mes de xineru pasáu fueron de 902, sicasí, les hores arrexuntaes en xunu “llegaron a 1.967”.

La evolución foi irregular, esplicó'l sindicatu nun comunicáu de prensa: en febreru rexistráronse 1.466 hores estraordinaries; en marzu, 1.205; n'abril, 1.180, y en mayu, 1.425. El saltu más acusáu producióse en xunu, cuando s'algamaron les 1.967 hores que fixeron saltar les alarmes.

Pa CC OO Industria Asturies, estes cifres son un indicador del nivel de sobrecarga que soporta la plantía de la factoría de San Xuan de Nieva. El sindicatu alvierte, amás, de que los datos namás inclúin les hores abonaes económicamente y non les compensaes per aciu de descansos, polo que considera que'l volume real de trabayu estraordinariu puede ser cimeru.

La organización sindical rellaciona esta situación col recorte de plantía deriváu del ERE de 2021 y sostien que la mengua d'efectivos obligó a caltener la producción per aciu d'una mayor polivalencia de los trabayadores. “Un 118% más d'hores extra en seis meses namás nun ye sobrecarga puntual, ye escosamientu estructural”, fae Nacho Requena, secretariu xeneral de la federación.

El sindicatu reclama'l cese del ERE nes árees productives, l'entamu de cursos d'operador y l'afitamientu de los contratos de refuerzu al rematar el branu. CC OO considera qu'estes incorporaciones tienen de responder a una necesidá estructural de personal y nun se llendar a cubrir les necesidaes de los meses braniegos.

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