Sesenta sidres caseres compiten por convertise nel meyor culín de Xixón del 2026

La tradición d'ellaborar sidra en casa volverá ocupar un espaciu protagonista dientro de la Selmana de la Sidra de Xixón. L'Asociación de Sidra Casero de Xixón "El Culete Moyáu" entama'l Concursu de Sidra Casero de Xixón 2026, una cita que busca reivindicar y caltener una "auténtica seña d'identidá" de la cultura asturiana.

El concursu va tener esti añu 60 sidres caseres participantes, que van competir primero nuna fase de semifinales primero de llegar a la gran final de la Plaza Mayor. La organización pretende que'l certame sirva tamién p'averar esta tradición lo mesmo a los xixoneses como a los que visiten la ciudá a lo largo d'estes feches.

La primer fase va celebrase los díes 17, 18 y 21 d'agostu, de 18.30 a 21 hores, nel local de l'Asociación de Vecinos de La Magdalena de Ruedes. A lo llargo de les trés xornaes, un xuráu especializáu formáu por cinco miembros catará les 60 ellaboraciones y va escoyer les 12 sidres que van pasar a la final.

Les semifinales van tar abiertes al públicu y cada xornada va rematar con una pequeña espicha. Les doce sidres clasificaes van dir hasta la Plaza Mayor de Xixón el sábadu 22 d'agostu, onde va celebrase la final y una degustación popular ente les 12 y les 15 hores.

Dempués del pregón y del primer culín, los asistentes que dispongan del vasu oficial de la Selmana de la Sidra de Xixón 2026 van poder tastiar les estremaes ellaboraciones finalistes y votar pola que consideren la so favorita. D'esta forma, el concursu va combinar la valoración d'un xuráu espertu cola escoyeta del públicu.

Mentanto los asistentes faen la degustación, el xuráu determinará cuála ye la sidra ganadora del concursu. L'actu va tar presentáu y amenizáu por Laude Martínez y va concluyir cola entrega de los correspondientes premios y diplomes.

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