Asturies afítase ente los destinos turísticos meyor valoraos d'España

Asturies afítase ente les comunidaes con meyor imaxe turística d'España. La percepción del destín meyoró cuatro décimes nel últimu añu, dende los 7,1 hasta los 7,5 puntos sobre 10, una calificación que pon al Principáu na parte más alta de la clasificación nacional. Namás Estremadura, con un 7,7, llogra una puntuación cimera, mentanto qu'Aragón empata con Asturies en 7,5.

El resultáu pon amás a la comunidá más de dos puntos perriba de la media española, que s'asitia en 5,4. La valoración del conxuntu del país tamién meyora, nesti casu siete décimes al respeutive del segundu trimestre de 2025.

La naturaleza, el patrimoniu cultural y la gastronomía vuelven ser dalgunos de los principales activos d'Asturies. Nun estudiu qu'analiza comentarios de los turistes, la comunidá apaez tamién como un "abellugu climáticu", una imaxe venceyada a les sos temperatures y al so entornu natural, al tiempu que se valora la so apuesta por un modelu turísticu sostenible y campañes como "Respeturismo".

Son delles de les conclusiones del Barómetru de Percepción Turística ellaboráu pola consultora LLYC, qu'estudia la reputación de los estremaos destinos a partir de la conversación dixital. Pa esta última edición analícense a lo llargo de doce meses alredor de 27.500 mensaxes rellacionaos con Asturies publicaos en redes sociales, medios dixitales y foros especializaos. Nel conxuntu d'España, l'estudiu toma cuasi 1,2 millones de mensaxes.

La bona posición asturiana nun evita, sicasí, qu'apaezan señales d'alerta. Ente los aspeutos que xeneren una percepción más negativa conseñense les quexes pol estáu de les infraestructures y el déficit de conectividá, lo mesmo que'l discutiniu sobre la futura tasa turística. Pero l'informe destaca especialmente l'aumentu de les crítiques rellacionaes cola saturación de dellos destinos y el crecimientu de los pisos turísticos.

El Norte, al alza; cai'l Mediterráneu

El comportamientu d'Asturies coincide con un enclín xeneral que favorez a les comunidaes del norte y del interior de la Península. Depués d'Estremadura, Asturies y Aragón pónense Navarra y Murcia, dambes con un 7,2; Castiella-La Mancha, con 6,9; Cantabria, con 6,8; La Rioxa, con 6,7; Castiella y Lleón, con 6,6, y Galicia, con 6,2.

Nel estremu contrariu atópense delles de les grandes comunidaes turístiques de la costa mediterránea. La Comunidá Valenciana sigue per debaxo del aprobáu, con un 4,9, lo mesmo que Cataluña, con 4,3, y Andalucía, que cierra la clasificación con un 4,1. Madrid, Canaries, País Vascu y Baleares sí consiguen superar el cinco depués de suspender un añu enantes.

Según l'analís de LLYC, les comunidaes del norte y del interior caltienen una meyor reputación gracies fundamentalmente a la so ufierta cultural y de naturaleza y a la percepción de qu'ufierten una "esperiencia única". Nos grandes destinos urbanos y mediterráneos pesen, d'otra manera, cuestiones como la masificación turística, los sos efectos sobre'l preciu de la vivienda, los problemes d'infraestructures y tresporte o el descontentu de parte de la población residente.

El barómetru, que s'actualiza trimestralmente, nun mide por eso'l númberu de visitantes nin el so grau de prestu per aciu d'encuestes, sinón la percepción que xenera'l turismu na conversación dixital, un indicador col que la consultora pretende detectar cambios d'opinión y posibles riesgos pa los destinos lo mesmo que monitorizar la so evolución nel tiempu.

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