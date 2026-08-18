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"Festillingües" volverá al parque del Muelle d'Avilés con cuatro xornaes dedicaes a la llingua y la cultura asturiana

La ciudá refuerza la so programación del segundu semestre con talleres pa mozos, un concursu de "haikus", formación gratuita y propuestes escolares hasta Navidá

Un momentu del actu na FIDMA.

Un momentu del actu na FIDMA. / A. A.

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Pelayo Méndez

Sixto Cortina (Traducción)

Avilés

L'asturianu volverá ganar espaciu na axenda cultural d'Avilés a lo llargo de los últimos meses del añu. La Estaya de la Llingua preparó una programación gratuita que tien el so platu fuerte na que va ser la segunda edición de "Festillingües", del 1 al 4 d'ochobre nel parque del Muelle, con conferencies, meses redondes, conciertos, talleres y espectáculos al aire llibre. La conceyala de Normalización Llingüística, Ana Solís, presentó'l calendariu nel "Día de la Llingua" de la FIDMA, con continuidá pa cites como "Autores nel Camín", la "Xira Didáutica" y la "Folixa de Navidá".

La programación pon el focu especialmente en neños y mozos. La principal novedá va ser un concursu de "haikus" p'alumnáu de Secundaria, y los sos trabayos van poder enseñase en dellos sitios de la ciudá. La "Xira Didáutica" va entamala cola figura de Margarita Salas, la creatividá venceyada a Asturies y les muyeres na lliteratura asturiana actual. Amás, el 22 d'ochobre va empezar un cursu elemental gratuitu y semipresencial d'asturianu p'adultos nel Palaciu de Valdecarzana. Tamién va haber un recital de Sofía Castañón y un conciertu d'Alicia Villanueva, Esteban Verdeja y Néstor Díaz.

El calendariu va allargase hasta avientu con propuestes amestaes a la tradición asturiana. "Caleyavilés" va cerrar el 11 de setiembre con "Avilés de Lleenda", xuna visita que yá tien les places escoses, mentanto que n'avientu va tornar el "Concursu de Ramos de Navidá pa la escuela" y la "Folixa de Navidá", prevista pal día 11 na Casa Municipal de Cultura. El Conceyu combina asina divulgación, enseñanza y cultura popular nuna programación pensada pa públicos de distintes edaes.

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