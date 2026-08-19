El telar de Paz Mesa convierte les algues nun texíu sostenible: l'artesana de Les Regueres esperimenta col ocle nun proyeutu anovador

Nun pequeñu taller en Les Regueres la tradición artesana atópsase cola anovación pa crear una nueva llinia testil ellaborada con un recursu amestáu históricamente al territoriu: les algues. A partir del ocle procedente de la industria cosmética, l'artesana Paz Mesa desarrolló nueves pieces que demuestren que l'artesanía ye un campu capaz d'esperimentar con nuevos materiales, procesos y formes d'ellaboración.

N'Asturies, les algues formaron parte de l'actividá tradicional de les zones costeres, onde usábense davezu pa cuchar la tierra. Recuperar esi venceyu y llevar l'usu del ocle al ámbitu testil supon, pa Mesa, "ser más sostenible, nun ye namás dexar de xenerar residuos sinón inclusive reutilizar los residuos d'otres empreses". "L'artesanía", amesta, "siempre tuvo arreyada a los recursos de cada llugar y siempre trabayó baxo una premisa mui alta de sostenibilidá".

El primer gran desafíu pa trabayar col ocle nel taller foi téunicu. Les fibres d'algues yeren un material desconocío y había qu'afayar cómo reaccionaríen delantre de los estremaos procesos testiles. Primero de llegar al telar, los filos tuvieron que pasar pela tintorería natural, un procedimientu qu'implica cocciones llargues y l'usu de tintes d'orixe vexetal.

Por fortuna, les fibres respondieron d'una manera mui asemeyada a otros materiales vexetales d'orixe celulósicu, como'l llinu, el cáñamu o l'algodón. Lo mesmo el comportamientu de les algues a lo llargo del procesu, como'l resultáu final de les prendes, permitió comprobar que son una alternativa biodegradable pimpanuda.

La clave de l'artesanía ta en caltener el conocimientu del oficiu y, al empar, afayalu a les necesidaes y posibilidaes de la sociedá actual. Eso ye lo que se lleva faciendo tola vida, esplica Paz Mesa: "Siempre tamos evolucionando conforme a la sociedá, inclusive pensando nun futuru, siempre albidrando'l llargu plazu". Teunoloxía 3D, impresión 3D, téuniques y materiales anovadores… son solo dellos de los exemplos.

Nel casu de les algues, amás, l'anovación ta estrechamente rellacionada cola economía circular. La materia prima vien de restos utilizaos primeramente pola industria cosmética. El resultáu ye un material d'orixe biolóxicu que permite allargar el ciclu de vida d'un recursu y convertilu nuevamente nun oxetu útil, capaz inclusive d'entrar en contactu direutu cola piel.

Les algues nun son l'únicu campu d'esperimentación. Esta artesana afincada en Les Regueres trabaya tamién con llana d'oveya xalda, la raza autóctona asturiana. N'otru de los sos proyeutos más de recién, collaboró col cuchilleru Juan Carlos Quintana, de Taramundi, pa incorporar un texíu ellaboráu con esta llana a una pieza de cuchillería. Esta esperiencia abre la puerta a otres formes d'anovación, que nun depende puramente d'atopar materiales nuevos, sinón que tamién puede surdir al llevar un material tradicional a un ámbitu distintu.

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