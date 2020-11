Sanitarios imperturbables

–Para el médico o el cirujano, ninguna cualidad es comparable a la imperturbabilidad.

En su discurso ante los nuevos médicos, el doctor Osler aclara su concepto de imperturbabilidad: “Frialdad y presencia de ánimo en cualquier circunstancia, calma en medio de la tormenta, claridad de juicio en momentos de grave peligro, inmovilidad, impasibilidad, o, para usar una palabra antigua y expresiva, flema”.

Me parece que esta cita cuadra bien en este fulgurante ascenso de la segunda ola pandémica del covid-19. Con respecto a aquella primera fase, los hospitales están mejor dotados, los equipos de protección individual (EPI) no escasean –al menos, hasta la fecha–, los protocolos de respuesta están articulados y no cambian a diario, los tratamientos son mejor conocidos… Pero tenemos un talón de Aquiles: los profesionales de la salud.

Entre el personal sanitario de todas las categorías han calado la tensión, la fatiga, el miedo… Su estado anímico es muy distinto al de la pasada primavera. Algunos han decidido borrarse. Son seres humanos y, como todos sus conciudadanos, se sienten severamente perturbados. El profesional sanitario no solo teme por sí mismo, sino también por su familia, sus padres, sus hijos, sus amigos… Como cualquiera, no navega cómodo por los mares de la incertidumbre. Ahora estamos en una segunda ola, inesperadamente más intensa que la primera, y no sabemos si habrá una tercera, una cuarta, una quinta…

Nada podemos objetar a que las cosas sean así. Lo más razonable e inteligente es ponerse en el lugar de los sanitarios, comprender lo que ocurre en sus cabezas y tratar de actuar en consecuencia. Solo de este modo será posible que ellos recobren el temple para ayudar al conjunto de la sociedad.

En el reciente discurso de recepción del premio “Princesa de Asturias” de la Concordia, otorgado a los sanitarios españoles en primera línea contra el covid-19, José Eugenio Guerrero Sanz, jefe de la UCI del Hospital Gregorio Marañón, de Madrid, recordó lo sucedido en la primera ola: “Hubo desaliento, cansancio infinito, lágrimas, miedo, pero siempre volvimos a levantarnos porque rendirnos no era una opción (…) No fuimos héroes. O quizá lo fuimos todos”.

No necesitamos más héroes, cantó Tina Turner hace 35 años. No deberíamos necesitarlos en un mundo hiperdesarrollado, podemos precisar hoy. Pero resulta que, en las circunstancias presentes, el simple hecho de desarrollar la profesión de sanitario tiene algo de heroico. Y no sería de extrañar que enfermeros, médicos y demás colectivos se sintieran solos. Moralmente solos. Porque así de singular es la dinámica de esta pandemia: cualquiera puede contagiar, sobre todo si se conduce de manera irresponsable, incluso sin sufrir él mismo daño perceptible alguno; pero solo unos pocos pueden contribuir a resolver el problema creado por el virus.

En el discurso citado al inicio de estas líneas, el doctor William Osler subrayaba la importancia de una segunda cualidad en el médico: la ecuanimidad, entendida como “un claro conocimiento de nuestra relación con el prójimo y con el trabajo de la vida”. Osler anota una premisa para ser ecuánime: “No esperar demasiado de las personas entre quienes vivís”.

Podemos darnos por aludidos. Quizá debamos hacerlo. Tal vez hemos hecho algo mal. Acaso hayamos aplaudido con calor y gratitud a nuestros sanitarios pero, a la larga, no hayamos sabido cuidarlos.

No caigamos en culpabilizaciones colectivas ni en divisiones sociales. Pero hagamos un cierto examen de conciencias y actitudes, y quizá veamos que algunas razones tienen los trabajadores de la salud para estar desmotivados. Ellos han visto, por ejemplo, cómo algunos (jóvenes y no tan jóvenes) se tomaban las advertencias a chirigota, y luego les llegaban llorando porque su irresponsabilidad llevaba a sus padres o abuelos a una UCI.

Tal vez los sanitarios se pregunten si las cargas no están aquí demasiado mal repartidas. Y nuestro deber es responderles que sí, que lo reconocemos. Y aunque podríamos añadirles que la mayoría de nosotros no somos responsables de esta pandemia ni de su propagación; y aunque muchos podrían llorar penas de otra índole, que las hay y en abundancia… acaso lo más prudente sea decirles simplemente: “Tienes razón. Te comprendo. Tienes mi apoyo. Sé imperturbable. Sé ecuánime. Y yo, en mi pequeño espacio personal, familiar, laboral y de ocio, trataré de estar a la altura de las circunstancias”. Es muy poco, pero es todo lo que podemos hacer ante los peores coletazos de la pandemia que se nos vienen encima.