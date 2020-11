Barbón, un presidente pladur

El miércoles, durante su respuesta a la portavoz de Izquierda Unida, Barbón calificó este debate, conocido popularmente como de estado de la región, de “tramoya muy bien montada”.

Lo hizo sin ruborizarse y con un “a mí me gusta ser siempre muy sincero” para apuntalar la afirmación.

He de admitir que tratándose de un político al que le reconozco un buen manejo de la oratoria, me quedé perpleja aunque no sorprendida.

Desde su llegada a la presidencia hace quince meses, el Partido Popular le ha afeado en numerosas ocasiones su menosprecio al Parlamento. Durante los meses de confinamiento, el presidente optó por cerrar la Junta evitando rendir cuentas ante los grupos parlamentarios; haciendo y deshaciendo a su antojo, sin dar explicaciones. Solo se acordó de los grupos políticos cuando intentó con nulo éxito conseguir una foto con el rimbombante título de los “Pactos de Fruela”.

Y digo una foto porque nunca ha existido la intención real de alcanzar acuerdos. Barbón quiere sumisión, no negociación.

En más de un año de Gobierno, el Principado no ha llevado al Parlamento ni una sola iniciativa legislativa, ni siquiera y pese a la gravedad de la situación, se debatieron en la Junta las modificaciones presupuestarias obligadas por la crisis sanitaria y socioeconómica.

La iniciativa del Partido Popular planteando un pacto de concertación política entre los dos grandes partidos ha “pillado” al presidente con el pie cambiado. Proponemos un acuerdo sólido en los dos asuntos más importantes y prioritarios para la región: los Presupuestos autonómicos para el próximo año y el reparto de los fondos europeos para la reconstrucción.

Ante nuestro ofrecimiento, un presidente más esquivo de lo habitual, se limitó a rechazarlo argumentando que dejaba fuera al resto de los grupos de la Cámara. Falso. Proponemos que PP y el PSOE construyan, como representantes de más de la mitad de los asturianos, los cimientos de ese gran acuerdo al que luego se sumen los que quieran aportar soluciones para una Asturias a la que se le agota el tiempo.

Las constantes llamadas del presidente al diálogo, a la negociación, a la unidad política, se han confirmado como eslóganes de esa campaña frenética de marketing en la que vive el presidente. Sus argumentos para rechazar la mano tendida del Partido Popular son endebles, propios de un presidente con gusto por la propaganda, más interesado por aparentar que por ejercer y al que se le está agotando el rédito político que inmerecidamente explotó mediáticamente cuando las cifras de la pandemia acompañaban.

Barbón se quitó el miércoles la careta en un parlamento que para él no es más que un gran teatro, del que él es primera figura y a los demás solo nos permite ser figurantes.

Lo dicho, un presidente pladur, que parece empeñado en ser solo una fachada, y que pese a la enorme capacidad de resistencia que exige su responsabilidad, la de cimentar una Asturias fuerte, rechaza constantemente apoyarse en el Parlamento asturiano.