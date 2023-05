Ante la tractorada del 16 de mayo

“En este concejo vive mucha gente ganadera, pero sólo cuatro pelean por sus derechos. El resto critica en casa la situación en la que están o peor, se ríen de los que intentan mejorarla. Me gustaría saber quiénes realmente se van a mover éste día o por el contrario van a decir: no me enteré, no puede ir nadie de mi casa, no voy porque sólo ganan ellos, ya para qué, bla bla bla... Pero después soy la hostia, doy un puñetazo en la mesa y ya soy lo más. ¿Será capaz de ir, al menos, un ganadero de cada casa afectada?”. Reflexion de una joven canguesa ante la movilización del Medio Rural que se prepara para este martes, 16 de mayo, en la capital del Principado de Asturias, en Ovetus.

Por supuesto, el sector tiene razones demoledoras para manifestarse ante el Parlamento regional, aunque venga a coincidir en fecha con la campaña electoral de las autonómicas y municipales, a raíz del abandono en el que está sumido el campo por parte de la Administración regional. No es nuevo, como tampoco es novedoso que los hombres y mujeres del Medio Rural no acaban de unir fuerzas en un frente común para defender de la mejor manera posible sus históricas reivindicaciones ante la clase política dirigente, gobierne quien gobierne. Les acechan los problemas, pero les duele en el alma olvidar rencillas y luchar en una misma dirección. Otros gremios sí consiguieron sus objetivos en base a insistir y no doblar sus brazos; otros, como ocurre en estos días primaverales, siguen tratando de arrancar compromisos ineludibles a quienes nos gobiernan, aquí y en Madrid. Los años pasan, los políticos ofrecen el oro y el moro en campaña electoral, aunque, una vez asentados, parecen olvidarse de sus tan cacareadas promesas a los ilusos votantes que confiaron en ellos. ¿Más de lo mismo? Ver, veremos, siempre y cuando el desánimo no cunda de lleno en el Medio Rural. La criminalización del gremio a raíz de los incendios registrados tiempo atrás vino a ser una de las gotas que colmó el vaso y la paciencia de los ganaderos. ¿Y qué decir de los daños ocasionados por los depredadores a las cabañas ganaderas del área de influencia de la comarca de los Picos de Europa? El goteo de reses muertas e incluso desaparecidas es constante por estos lares. ¡Ojo!, no es sólo en el Oriente, sino a lo largo y ancho de gran parte de la comunidad autónoma del Principado de Asturias. Conozco de primera mano la impotencia de los ganaderos afectados. A escasas jornadas del 16-M, parece que la cita ha despertado muchísimo más interés en otras zonas de Asturias que en el área del Oriente. No puedo entender cuál es el grado de pasotismo a estas alturas de algunos ganaderos de Picos de Europa que vierten exabruptos sobre la problemática que padecen en sus haciendas y sin embargo omiten dar la cara cuando se les presenta la ocasión en defensa de sus propios intereses. La jornada del martes, día 16, marcará un antes y un después para el gremio ganadero, pese a que todas las formaciones políticas -todas, sin excepción- tratarán de sacarle rédito con miras a las votaciones del último domingo de mayo. Nada nuevo en el horizonte, salvo que algunos quieran volver a tropezar en la misma piedra. Señores del campo asturiano, ...¡¡la unión hace la fuerza!! Y el 16 de mayo es el día señalado para hacerse oir y darle visibilidad al grave problema que atraviesa el sector. No valen excusas baratas. Ahora o nunca. Liderar al gremio no es moco de pavo, pues, hay que sortear obstáculos, zancadillas y presiones -de los de arriba-, por eso se hace indispensable aunar esfuerzos y unirse de una vez por todas. Si otros gremios consiguieron que fueran atendidas sus reivindicaciones, ¿por qué no se pueden lograr para los hombres y mujeres que viven del Mundo Rural? Hoy por mí, mañana por tí.