Soy una alumna neuro diversa. Uno de cada diez alumnos tiene dislexia y/o otra dificultad de aprendizaje como TADH (trastorno de déficit de atención con hiperactividad), disgrafía, entre otras. En muchas ocasiones a lo largo de nuestro transito escolar nos encontramos con dificultades de aprendizaje que algunos docentes no saben como gestionar de manera correcta. Desde aquí me gustaría trasladar estas dificultades y preocupación, ya que estos problemas pueden generar problemas de fracaso escolar.

Por otro lado, dentro de nuestra vida educativa nos encontramos con profesores que se implican mucho y trabajan desde la motivación y nos animan a seguir con los estudios, pero por desgracia no siempre es así y en varias ocasiones tenemos que escuchar frase como: "no hagas bachiller, deja los estudios y trabaja, no vas a llegar a nada a la vida, no sirves para estudiar mejor te dedicabas a fregar portales". Y esto evidentemente genera frustración y desmotivación lo que aumenta el fracaso escolar.

El sistema educativo está muy cerrado a la participación de jóvenes mas allá de los representantes de estudiantes en los consejos escolares no tenemos disponemos de espacios donde poder expresar nuestra opiniones y dificultades.