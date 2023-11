Mientras que ya hace años que el tema de la salud mental está empezando a romper los estigmas, todavía queda mucho trabajo por hacer, sobre todo para nosotros niños, niñas y adolescentes. Todavía es muy común escuchar que "somos demasiados jóvenes como para estar tristes", que "ya estaremos mal cuando seamos adultos", que "no tenemos derecho a estar mal" y que "ya se nos pasará", entre muchas otras.

La reciente pandemia no hizo sino dejar aún más patente nuestra vulnerabilidad y todas nuestras dificultades.

Todo lo que se hace públicamente habla mayormente de la salud mental en adultos y rara vez específicamente sobre cómo nos afecta a nosotros, que somos más vulnerables y estamos más invisibilizados.

Muchas veces cuando accedemos a salud mental sentimos que los profesionales se olvidan de que todavía somos niños y niñas. No todos los profesionales parecen tener formación específica sobre cómo tratarnos.

Los profesores son con quienes más tiempo pasamos después de nuestros padres y por tanto son clave para la detección los problemas o dificultades que podamos tener. Pedimos que el cuerpo docente en todas las etapas educativas esté más informado sobre esto.

Las listas de espera para acceder a recursos de salud mental públicos son interminables. Hay muy poco personal para zonas muy amplias y no da abasto Por esto mismo muchas familias se ven obligadas a destinar gran parte de su sueldo a costear psicólogos y psiquiatras privados. Por no hablar de quienes directamente no pueden costeárselo.