Carta abierta al Gobierno del Principado

Señor presidente, señores consejeros, ante los últimos acontecimientos no podemos quedar pasivas. Nuestra indignación nos lleva a dirigirnos a ustedes en esta carta con la intención de que se nos escuche.

Nosotras no utilizamos la violencia, ni las armas, solo la palabra. Seguidoras de la política Petra Kelly que decía: «Ser Verde a nivel político y actuar como tal es ser tierno y al mismo tiempo subversivo», por lo tanto queremos que nuestra indignación no nos haga perder la ternura en esta carta, aunque la política que ustedes hacen no tenga nada de verde y menos de tierna.

Sería bueno que todas y todos, sobre todo ustedes que nos gobiernan, leyéramos más a Petra Kelly.

Ella dice también: «El concepto de ternura tiene que ser amplio, también en política, este concepto incluye una relación tierna con los animales y las plantas, con la naturaleza, con las ideas, con el arte, con la lengua, con la Tierra, un planeta sin salida de emergencias».

Tendríamos que leer más a Martín Luther King: «Algún día nuestra generación no solo lamentará los actos malvados de los malos, sino también el terrible silencio de los buenos».

Nosotras no podemos mantenernos en silencio ante los últimos acontecimientos bárbaros en el concejo de Ponga con el lobo. Lo que ha sucedido es inadmisible.

El gobierno está para proteger los intereses de toda la ciudadanía, de toda Asturias, del Paraíso Natural que tanto les gusta poner en los folletos de turismo como reclamo.

Si vivimos en un paraíso hay que protegerlo, y a todos los seres que lo habitan que hacen de este lugar, Asturias, no solo un reclamo turístico sino un paraíso verde y diverso.

Decía Petra Kelly que: «los humanos damos por sentado que la tierra es propiedad nuestra. Que nunca hemos dejado de explotarla para satisfacer nuestras necesidades. Nunca hemos inhibido maltratar a nuestros semejantes, así como a la tierra, sus habitantes. Y los seres vivos que la pueblan».

Con las palabras de Petra Kelly y Martín Luther King resonando en nuestras cabezas leemos en la prensa asturiana que han asesinado, una vez más, dos lobos y los han colgado de una señal en el concejo de Ponga.

¡Estamos indignadas con ustedes! porque vemos como los delitos ambientales siempre quedan impunes, jamás son perseguidos.

Nosotras estamos más a favor de la educación que del castigo, pero parece ser que aquí ni una cosa ni la otra.

Los gobernantes salen rápidamente a justificar, a falsear datos si es necesario con tal de no señalar la importancia de mantener la biodiversidad. La importancia de no perder una especie más en esta crisis de biodiversidad, climática y social que tenemos. Las tres crisis van unidas.

La importancia de conservar todas las especies es un bien también para los humanos.

El lobo está en la cúspide de la cadena trófica, por eso es necesario como regulador de los ecosistemas. Además es un ser sintiente, con familia, con costumbres, con relaciones. No mata por placer, mata para comer.

Si desaparece éste, el ecosistema se desequilibra y sus presas crecen sin límite. Tenemos que saber que todos los seres que nos rodean forman parte del mismo ecosistema en el que vivimos nosotras, los humanos y que si ellos desaparecen, todos y todas perdemos. Las personas que viven en los concejos donde tienen la suerte,¡sí, la suerte! de convivir con el lobo, oso, y demás especies tienen que sentirse satisfechas y orgullosas de su conservación.

Es un valor ambiental, cultural e incluso turístico.

Hagamos un reclamo de lo que tenemos, de nuestra tierra, con la imagen del lobo como referente de conservación del territorio.

Desde la asociación Petra Kelly pedimos a nuestros gobernantes que sean firmes defensores del bien de todos, de la tierra, y los seres que la habitan.

Ustedes son los representantes de todas nosotras y son quienes tienen la obligación de defender el bien común.

No hagan de la política la demagogia y el simplismo de quienes ganan votos con soluciones mágicas que no existen. No sean cómplices de la barbarie. No compitan con los partidos que aprovechan estas situaciones violentas, de odio, para subir en votos.

Expliquen el beneficio, no solo económico, de vivir en una comunidad con este valor ecológico.

La importancia con que cuidemos los bosques, y los animales que nos rodean serán la importancia de nuestra calidad de vida, física y mental.

Una sociedad capaz de asesinar y exhibir al animal asesinado es una sociedad enferma.

Educar en la no violencia hacia las demás especies y hacia nosotras es educar para la paz, justo lo que más necesitamos hoy en día. No podemos permitir que los delitos ambientales queden impunes en Asturias y así lo hacemos saber a quienes están para velar por nuestros derechos y los del planeta.

Queremos un paraíso con todos sus seres vivos. ¡Eso, vivos! Dejen de ser cómplices con los delincuentes y asesinos de los ecosistemas. Actúen en defensa de los valores locales que son universales, como es la biodiversidad.

Nos despedimos con la gratitud de quien piensa que va a ser escuchada y con el deseo de que Asturias sea de verdad un Paraiso Natural para todos los seres que la habitan.

Olga Muñiz es coportavoz de la Asociación de Mujeres Ecofeministas "Petra Kelly"