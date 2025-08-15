Una idea renovada de hispanidad

El Archivo de Indianos celebró el miércoles, en la Quinta Guadalupe de Colombres, el séptimo Encuentro hispanoamericano, un clásico ya del verano en la región, que coincidió además con el décimo aniversario de la Fundación que salvó a este centro de un más que probable cierre. Fue el presidente de esta institución, el empresario lácteo Francisco Rodríguez, quien repasó los logros de esta década, cuya intervención reproduce en este artículo. El acto reunió a 160 personas, buena parte de ellas residentes en diferentes países de América y todas con vínculos a ambos lados del Atlántico

Un año más nos reunimos en Colombres, en un encuentro que ya es el VII desde que, junto a la Asociación de Amigos de nuestra Fundación y Abanca, decidimos dedicar una jornada en el verano asturiano para compartir con las personas colaboradoras que con su esfuerzo, generosidad y dedicación contribuyen o han contribuido a esta realidad material y espiritual en que se ha convertido la Quinta Guadalupe de Colombres.

En varias ocasiones me he referido en Colombres a los objetivos de la Fundación y, más recientemente, en el Senado de España, explicando la trascendencia de nuestro fondo histórico documental, o la sentimentalidad y contenidos de su espacio museístico; pero, sobre todo, quiero destacar hoy aquí el sentido verdadero de esta reunión, en la que nos damos cita y su naturaleza de encuentro entre españoles de aquí y de allí; en suma, de Asturias y de América.

Precisamente de eso tratamos en esta celebración en la que, a modo de comensalidad social, nos situamos, unos y otros, en torno a algo más que unas mesas. Así simbolizamos, en cierto modo, la vuelta anual de los emigrantes a sus casas, para rememorar su infancia al encontrarse con sus familiares.

Es, pues, un reencuentro con un espacio que nos une, y que se llama Asturias, y en un lugar especial, que es esta Quinta Guadalupe, en este caso, por sus analogías con las que tradicionalmente se celebran en una sociedad cualquiera de emigración en América, ya sea México, Buenos Aires, Estados Unidos, Chile, Guatemala o República Dominicana. Les hablo de una reunión social y familiar a la vez, que es emotiva y que es reconocible por unos contenidos, símbolos y significados que todos compartimos. Y me es muy grato expresar este sentimiento a todos ustedes, que vienen de diversos países de América.

En segundo lugar, quiero manifestarles que este encuentro coincide con una efeméride especial para nosotros: el X aniversario de la constitución de la Asociación de Amigos del Archivo de Indianos- Museo de la Emigración, grupo que se fue articulando en 2014, para formalizarse como asociación en el verano de 2015 en la Sala de nuestro Museo dedicada a la "Emigración, una Cultura de Empresa", y con ocasión de la declaración de Colombres como pueblo ejemplar por parte de la Fundación Princesa de Asturias.

Desde entonces, la Asociación no ha dejado de perseverar para materializar los propósitos de nuestro grupo. Sin ánimo exhaustivo, en estos diez años se han realizado importantes obras en esta Quinta Guadalupe, tales como dotación de elevador, creación de diversas salas, creación de contenidos virtuales, digitalización de archivos y edición de publicaciones. Además, se han incorporado personalidades de diferentes países, como Colombia, Guatemala y República Dominicana, y esperamos nuevas adhesiones que contribuyan con su presencia y con sus banderas a consolidar esa idea de hispanidad renovada que debemos de promover desde esta Casa.

En fin, se ha alcanzado una proyección cultural y social muy notable de los objetivos de nuestra carta fundacional y, para no extenderme, a final de año daremos cuenta de todo ello con la edición de una memoria que recogerá la historia del Centro y la labor benemérita de la asociación a lo largo del último decenio.

Por todo ello, quisiera expresar, a partes iguales, agradecimiento y satisfacción, gratitud y felicidad. Primero, agradecimiento a los integrantes de nuestra Asociación, empezando por los que hoy se encuentran con nosotros ( Antonio Suárez, Juan Antonio Pérez Simón, Ángel Peña, Javier Targhetta, Alfredo Suárez, la Fundación para la Inmigración Española en República Dominicana y Abanca ). Y a los que no han podido estar hoy aquí, pero que tenemos muy presentes y que figuran con sus nombres, como saben, inscritos en la entrada principal de nuestro museo.

En segundo lugar, quiero mencionar a un extraordinario astur-mexicano, un hombre de excepcional talento y tenacidad, representante de una generación que emigró a América en la segunda mitad del decenio de los 60 del siglo XX: Antonio Suárez.

Antonio está acostumbrado a recibir homenajes, es el presidente de nuestra Asociación de Amigos; a él se debe esta iniciativa y es el verdadero catalizador, el que nos reúne y alienta, y yo, como presidente del Archivo de Indianos –una institución a la que me siento muy feliz en poder servir–, quiero consignarlo aquí, y que estas palabras sean de felicitación por su labor excepcional, desprendida, generosa, perseverante y altruista con nuestra casa. Gracias Antonio en nombre de todos los patronos del Archivo de Indianos.

Finalmente, quiero hacer extensible nuestro reconocimiento al Principado de Asturias y a Abanca.