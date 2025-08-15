El todoterreno de la mochila

Lo que comenzó como una relación profesional terminó en amistad. Contribuyeron a ello gustos compartidos y talantes compatibles. E ideas sobre lo fundamental no tan alejadas. De conversar sobre derecho acabamos haciéndolo de los habanos, que a ninguno de los dos desagradaban. De hecho, Antonio Trevín fue durante algún tiempo mi suministrador de puros, un mundo que conocía al dedillo, en especial el de las vitolas con origen asturiano. Una de sus últimas intervenciones públicas fue precisamente para presentar una conferencia sobre los Menéndez y García, de Candamo, fundadores en Cuba de la legendaria marca de cigarros Montecristo.

Le apasionaba América. Conocía y trataba a los protagonistas asturianos en el nuevo continente. Donde iba, me daban recuerdos para él. Se le iluminaba la cara cuando se lo contaba. Trevín sabía de la importancia de Asturamérica. Nuestro primer encuentro hacía quince años en la vivienda de la Delegación del Gobierno giró en torno al Perú, cuando asumí su representación consular. Me sorprendió entonces el conocimiento exhaustivo que tenía del país andino y sus cosas.

Y qué decir de su vena política, que no se haya dicho. Siempre le comentaba que era "el último socialdemócrata", como los últimos de Filipinas. Nunca me ocultó su parecer sobre los acontecimientos que se sucedían en su partido o en los demás, aunque no necesariamente coincidieran con los de la mayoría. Le apreciaban gentes de todo el arco parlamentario, aunque los populistas le provocaran urticaria, por lo embaucadores que le parecían. Te solía escuchar asintiendo con la cabeza, y hablarte (rápido) cuando tocaba. Su mirada iba directa a la tuya y solo detectabas en ella sinceridad.

Llegaba raudo, con su mochila al hombro, y te disparaba de inmediato una ráfaga de preguntas que le preocupaban, yendo al grano. Si algo no le encajaba, volvía a insistir en ello. Y anotaba lo que debía recordar. Tenía un gran sentido práctico, y solo se metía en batallas si consideraba que podía ganarlas. Su capacidad de trabajo era enorme, como pueden corroborar los sucesivos equipos que colaboraron con él en sus responsabilidades.

Afrontó con extraordinaria gallardía su prematuro final, que nos adelantó a algunos con impactante entereza. Incluso en ese doloroso trance Antonio seguía ocupándose de los asuntos. Cuando dejabas de informarle de algún tema pensando que le importunabas, recibías un mensaje suyo interesándose por ello. Jamás he conocido a nadie con tal nivel de reciedumbre, con tanta fuerza y valentía para desafiar a la adversidad sin perder la sonrisa.

Esos atardeceres o amaneceres sobrecogedores de su Llanes del alma que le gustaba difundir por las redes sociales ya acogen a este auténtico todoterreno. Y en esta orilla deja el recuerdo de alguien que fue un maestro en todo, más allá de su profesión. Era, como Antonio Machado, un hombre bueno, en el buen sentido de la palabra. Yo también, al igual que Campoamor, doy todos los justos por un bueno. Trevín fue un presidente, alcalde o político, con formidable tono humano. Y me cuesta mucho hablar de él en pretérito, al tratarse de alguien cargado de proyectos, ilusiones y esperanzas puestas de manera infatigable en mil afanes.

Ahora descansa mar adentro, en esa estremecedora línea en la que el Cantábrico se funde en el lejano horizonte con el cielo. A la vera de ese Jesús de los más necesitados en que confiaba.