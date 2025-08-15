Opinión
La triple alianza y el siniestro fantasma
Aunque el trumpismo ofrece una apariencia caótica hay una endiablada coherencia interna en su núcleo, una triple alianza entre la codicia piramidal, la caverna moral y el rencor patriarcal, o sea, entre la oligarquía, el fundamentalismo y el machismo de toda la vida. Hasta ahí hablaríamos de una extrema derecha pura y dura, esperablemente de vida efímera en el poder de una sociedad que no puede haber olvidado tan deprisa los valores liberales asociados a una democracia de la que en cierto modo fue inventora. Más grave todavía es la aparición, aquí y allá, de apuntes de la hoja de ruta de otra cosa: en las purgas masivas de servidores del Estado, la presión de control sobre los medios, la feroz persecución del inmigrante, el desdén por el derecho, la calculada creación de un sentimiento de inseguridad que favorezca la sumisión del disidente, aletea ya el siniestro fantasma del fascismo.
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