Vacaciones online

En esta época del año en la que gran parte de la gente se marcha de vacaciones o se irá, (aunque también los hay que no pueden irse) una costumbre cada vez más arraigada es, fotografiar donde se veranea y colgar las fotos en las redes sociales, sean Facebook, Instagram, etc. Se fotografía lo que se come, algo que en la era analógica sería una estupidez, gastar una foto en eso, se hacen selfis con los monumentos de turno, las calles, en definitiva se retransmiten el veraneo como si fuese en "streaming", un tour completo para alimentar el narcisismo imperante, además de pretender dar envidia a familiares, amigos y cualquiera que se asome a la red social de turno, todo, con tal de mostrar y de demostrar lo feliz que se es, el estilo de vida tan estupendo que se tiene. Sin embargo, jamás se mostrará en una fotografía el retraso sufrido en el aeropuerto de turno, o en la estación de tren, o aquella comida que le sentó fatal.

Ese afán continuo de mostrar en todo momento donde se está y que se está haciendo, sólo contribuye a no saber disfrutar del momento presente y estar más pendiente de los otros, porque todos (buenos casi todos) tenemos un "yo pensante" y un "yo observante". El yo pensante es la parte de ti que piensa, planea, juzga, compara, crea, imagina, visualiza, analiza, sueña despierto y fantasea, es lo que se conoce como "la mente".

El "yo observante" es fundamentalmente distinto al "yo pensante". El yo observante no piensa, es esa parte de ti encargada de la concentración, la atención y la consciencia. Por ejemplo, cuando contemplas una puesta de sol extraordinaria, hay momentos en lo que no haces más que mirarla, tu mente está tranquila, no discurren pensamientos por tu cabeza, simplemente registras los muchos colores del espectáculo que tienes ante tus ojos. Estas observando y no pensando como sostiene el psicoterapeuta Russ Harris en su magnífico libro "La trampa de la felicidad. Deja de sufrir, comienza a vivir", editado por Planeta. Entonces interviene tu yo pensante, ¡mira cuantos colores! ¡Esto quiero fotografiarlo! Cuanta más atención le preste tu yo observante a los comentarios del yo pensante, más perderás el contacto directo con esa puesta de sol.

Y así, muchas personas, no todas por supuesto, en lugar de disfrutar observando lo que tienen ante sus ojos, solo están pendientes de colgar las fotos en las redes, perdiendo el poder disfrutar a veces, de lugares y momentos probablemente irrepetibles, y todo por vivir unas vacaciones online.