Una historia de pioneras en Asturias: una minera, una bombera y una alpinista narran a LA NUEVA ESPAÑA sus gestas en mundos de hombres

Siempre hay una primera vez. Y, en el caso de las mujeres pioneras en acceder a un cargo, ejercer un oficio o realizar una actividad hasta entonces reservadas a los hombres –bien por costumbres y usos sociales, bien por vetos anclados en el pasado– esa primera vez es muy importante porque abre una puerta que nunca más se cerrará a las que vengan después.

Hemos hablado con tres pioneras que han roto esquemas y han servido de referentes. Este 8 de marzo, Día de la Mujer, sirve para reafirmar el compromiso con la igualdad y para recordar a todas esas mujeres pioneras que, parafraseando a Antonio Machado, han hecho camino al andar. Porque a ellas, por haber derribado muros y abrirse camino en sectores en los que parecía no haber espacio para la mujer, debemos parte de los logros que ha alcanzado el feminismo durante su historia.

La primera bombera de Gijón: "Necesitamos referentes"

"Necesitamos referentes en todos los ámbitos porque aprendemos por imitación", explica Ewelina Niwelt, la primera mujer bombera del parque de Roces, en Gijón. "Nunca había conocido personalmente a ninguna bombera, ni siquiera las había visto en los dibujos animados", asegura. Ella iba para violinista pero en plena adolescencia dio un giro a su vida: "En mi trabajo he aprendido a conectar conmigo y he conocido a muchas personas que ponen su corazón en lo que hacen". Y gracias a su corazón y su alma, abrió hueco para las mujeres donde no lo había.

La única mujer en escalar las "Cumbres" del mundo: "La montaña nos iguala a todos"

Rosa Fernández es la primera española que escaló las siete "Cumbres", algo que no ha hecho ninguna otra mujer. "Siendo mujer tienes que demostrar lo que vales pero la montaña nos iguala a todos", confiesa la alpinista ovetense. Y no hubo montaña que la parase, ni siquiera tras superar un cáncer de mama.

La pionera que bajó a la mina en Aller: "Alguno me decía alguna cosa fuera de lugar"

A Sigrid Pulgar le temblaban las manos el primer día de tajo en el pozo Santiago, en Aller. “A ver, machismo había. Alguno que te decía alguna cosa fuera de lugar, claro”, reconoce la minera lenense. Y recuerda aquel día en el que, al pasar por la cinta, una voz grave la increpó: “¿Nun sería mejor que te quedaras en casa y que viniera a la mina el tu marido?”. Pero nada de ello le hizo desistir.