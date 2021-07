Nuestra felicitación a la edición de Avilés de LA NUEVA ESPAÑA, que celebra su aniversario, con una hemeroteca que refleja el día a día de todo lo que ha acontecido en nuestra comarca a lo largo de los últimos treinta años. Nuestra historia ha quedado marcada por acontecimientos que han sido portada de este diario. Noticias que van desde lo local, como la puesta en marcha del Centro Niemeyer o la reconversión de la gran industria local, el cierre de Baterías de Cok, etc.; a las globales, pero que también nos han afectado, como la entrada en la Unión Europea o las crisis económicas mundiales provocadas por la crisis financiera y la actual pandemia. En las generaciones actuales, nunca hemos vivido una crisis similar a la provocada por el covid, lo que nos está generando muchos fallecidos, dificultades e incertidumbre.

Esta crisis se suma a la anterior, colocándonos en un escenario extraordinariamente difícil para nuestro entramado empresarial. Por eso, ahora es el momento de actuar desde el pragmatismo que nos caracteriza a la Cámara de Comercio de Avilés.

La necesaria colaboración público-privada. La Cámara de Avilés es un referente en todo lo que acontece en la comarca y debemos estar muy orgullosos de que sea así. Pero también debemos ser lo suficientemente humildes para saber que no podemos caminar solos. Debemos sentirnos respaldados por aquellos a quienes representamos, las empresas, tanto las grandes como las pequeñas. Somos una región pequeña en la que se hace necesario trabajar coordinadamente con las Cámaras de Oviedo y de Gijón persiguiendo objetivos comunes. La colaboración con las administraciones públicas, los sindicatos y organizaciones sociales es la única vía posible ante la magnitud de los problemas a los que nos enfrentamos.

La industria, la genética que no debe perder Avilés. Avilés debe seguir siendo referente internacional en la fabricación del acero, el cinc, fertilizantes, grandes estructuras para l as energías renovables, productos tecnológicos de nueva generación, materiales de construcción, los más avanzados tejidos y muchas otras potencialidades.

No queremos dejar de lado el aluminio, un sector que está en especial peligro en esta comarca, pese a tener futuro y capacidad para abrirse a un importante mercado internacional. El Gobierno de España debe asumir su responsabilidad en este asunto y, por ello, desde la Mesa por la Industria de la Comarca de Avilés (MICA), formada por ayuntamientos, sindicatos y Cámara, dimos traslado al Ministerio de Industria la petición de la búsqueda un proyecto viable de futuro.

Es poco discutible que la mejora medioambiental y la descarbonización es una necesidad. Más, si cabe, en una comarca en la que el turismo se viene abriendo camino con un futuro prometedor. Debemos aspirar a un mundo con cero emisiones en el año 2050, pero también es difícil imaginarse un mundo sin acero, sin aluminio o sin cinc.

Las empresas de la comarca deben trabajar para hacer compatibles los objetivos medioambientales con una producción competitiva. Es necesaria una evolución de los sistemas productivos hacia sistemas medioambientalmente alineados con los objetivos marcados por la Unión Europea, pero no habrá transición si no hay competitividad y esta depende, en una gran parte, de la política industrial del Gobierno de España que debe ser sensible a las dificultades por las que atraviesa nuestra industria, especialmente la electrointensiva, tan dañada en la última década en su competitividad.

Los PERTE y los fondos de la Unión Europea (UE) de Recuperación, Transformación y Resiliencia son una gran oportunidad para acometer esta necesaria transformación de nuestra industria, que está en la vanguardia de la tecnología mundial, pero que, para seguir estándolo, necesitará cuantiosas inversiones.

En la Cámara de Comercio de Avilés no podemos olvidarnos de las pymes. Para ello, además de los servicios habituales de asesoramiento, deberemos trabajar en los próximos años en la ampliación de la oferta de suelo y techo a disposición de las “startups” y las pymes que faciliten la puesta en marcha de proyectos que, alineados con las directrices europeas, sean susceptibles obtener fondos europeos.

Captación de nuevas inversiones. Uno de los mayores problemas de nuestra economía es la caída de la actividad, por lo que, aparte de mantener lo mucho que tenemos, las tres Cámaras de Comercio de Asturias hemos puesto en marcha una Oficina de Captación de Inversiones que busca posibles inversores y facilita, desde una visión empresarial, asistencia individualizada a cada proyecto de inversión. El camino iniciado ya ha dado su primer fruto con la implantación de Amazon en el área de Bobes (Siero), fruto de más de dos años de discreto trabajo de las Cámaras de Asturias, en colaboración con el Gobierno del Principado. Este éxito debe marcar una senda de un trabajo continuado para la captación de inversiones en las próximas décadas.