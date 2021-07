Los análisis DAFO nacieron en los sesenta en USA, de la mano de Albert S. Humphrey, del Instituto de Investigaciones de Stanford, que tenía por objetivo descubrir por qué fallaba la planificación corporativa... El estudio de las Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades en aquel tiempo convulso ayudó a entender las dinámicas empresariales... Los DAFO pasaron entonces a ser herramienta de uso no solo en el ámbito empresarial, sino que sirvieron y sirven para entender otras realidades asociativas, institucionales, territoriales o sociales... Y más ahora, que los tiempos convulsos vuelven a conmover y a remover nuestra existencia. Escribo estas líneas en plena pandemia, en plena lucha por su erradicación. Con un ojo en los datos sanitarios, con el enorme pesar de las víctimas, muertos y convalecientes, para ellos todo mi afecto y apoyo... Con la brutal sensación de angustia de quienes han perdido trabajo, negocios... Y con la firme decisión, como siempre, de dedicar cada segundo a paliar esa sobrevenida injusticia... En estos treinta años de LA NUEVA ESPAÑA de Avilés y Comarca que ahora celebramos, me ha sido posible vivir muchas e intensas experiencias: me recuerdo recorriendo Las Vegas, con todas las ilusiones de un joven que trata de entender lo que pasa, sin saber qué son esos DAFO. Y que, para entender eso que pasa, se mete en política con la firme convicción de que se trata la tarea más noble que uno puede hacer para servir a los demás, de un medio digno y eficaz para mejorar lo que somos, para garantizar cambios, en beneficio de toda la comunidad... Y esa política, ese mareante mundo, me ha dado los mejores momentos de mi vida... Y también muchos de los peores.

La debilidad de la acción política es la inmediatez, la acción que trata de parchear un problema, la falta de reflexión y, por ende, la ausencia de diálogo que propicie esa reflexión y esas acciones. Esa debilidad motiva las dos mayores amenazas que se cernían y se ciernen sobre los políticos: la corrupción y los populismos se vistan estos como se vistan, se disfracen de pseudoprogresismo o de neofascismo. A contrario sensu, las fortalezas de la Política, cuando de verdad lo es, es su cercanía, las sinergias que propicia... Y de ahí nacen las oportunidades: de cambio real, de mejora real.

Me recuerdo de muy niño pegando carteles, siendo consciente de lo que me gustaba y de lo que no. Me recuerdo de muy niño viendo a mis padres, a mis abuelos, rompiéndose las manos, la cabeza, por sacar a sus hijos adelante... Me recuerdo emocionado, viendo aquellas manos callosas, aquellos ojos con poco sueño... Y por ellos, y en ese reconocimiento, aquel niño que pegaba carteles hoy se siente el más orgulloso de los alcaldes de un conceyu como Corvera: quintaesencia del trabajo, del esfuerzo, de la solidaridad, del compromiso...

Corvera comparte mucho DAFO con la Comarca de la que forma histórica parte desde el Medievo: Corvera pidió y pide y pedirá coordinación entre los distintos municipios que se integran en el otrora Alfoz; ampliación de los servicios compartidos, ágil fluidez en la información y una mirada conjunta, para encarar los problemas y las soluciones. Ninguno de los conceyos que formamos parte de esta comarca, podemos ser mejores que los demás sin menoscabo del resto...

Cada conceyu aporta unas potencialidades concretas, definidas... Potencialidades que complementan, que consiguen que juntos seamos mucho más que la suma por separado de lo que somos. Y todos nos debemos al mismo soberano: el ciudadano. Nuestra debilidad, como conceyu, como comarca, es la descoordinación. Nuestras amenazas: que confundamos contra quién competimos. Que creamos que esa competitividad se reduce a quienes somos como comarca

Nuestra fortaleza, cómo no, es la suma de dinámicas creativas (artísticas, empresariales, sociales...) que podemos reunir y que se traducen en una gran oportunidad todavía por desarrollar: no solo somos uno de los principales núcleos industriales de la Península, sino que somos una referencia turística al alza. Salgamos de los sectores (primario, secundario, terciario) tradicionales, detenidos en el tiempo y entremos definitivamente en una modernidad (sectores cuaternarios, quinarios...) marcada por el ocio, la industria verde, el conocimiento, la investigación y las nuevas tecnologías. Y todo eso lo lograremos unidos y contando con ventanas como la que LA NUEVA ESPAÑA construye cada día en redes y kioscos. Muchas gracias por estos 30 años, a los medios de comunicación se les conoce como el “cuarto poder”, por su papel fundamental en el funcionamiento de los estados de derecho y en las democracias, hoy más que nunca el papel de los medios se hace más necesario que nunca para luchar contra las “fake news” que tanto daño hacen a nuestra convivencia. Cumpleaños feliz: vuestra felicidad es la de todos.