Si el/la lector/a es científico/a o ingeniero/a, ¿cuál cree que ha sido el mejor momento de la historia de la humanidad para vivir? Yo diría que este momento es ahora.

Empujadas por la enormidad de las preocupaciones ecológicas y los fenomenales avances en la digitalización, las placas tectónicas del paisaje industrial se están fracturando, pero también están dando origen a nuevos desarrollos que, en términos generales, prometen cambiar lo que hacemos y cómo usamos “las cosas” para el objetivo final de mejorar la vida de las personas de nuestro pequeño planeta.

Si el nivel de actividad tecnológica tuviera color, mirando desde una nave espacial hacia la Tierra, Asturias sería vista de color rojo vivo. Asistimos al nacimiento de un niño que simboliza una nueva revolución industrial. Aunque muy pequeño, este niño, como Hércules en su juventud, ya ha demostrado una capacidad desmesurada para transformar y trascender el mundo.

Si el lector aún no ha adivinado quién es este niño, y más acertadamente, cuál es el tema de mi narrativa, desvelaré el misterio para arrojar luz sobre el Centro Global de I+D de ArcelorMittal en Asturias.

Los equipos digitales globales de I+D de los centros asturianos de ArcelorMittal han desarrollado multitud de soluciones basadas en inteligencia artificial y optimización matemática que han sido la base para transformar la industria del acero Greg Ludkovsky - CEO de ArcelorMittal Global R&B

Desde los humildes comienzos de un puñado de personas en 2008 hasta la mundialmente reconocida potencia científica de 2021, esta es una historia de personas que se atrevieron a soñar en grande, que creyeron en su capacidad para transformar los sueños en realidad y tuvieron el coraje y la tenacidad suficientes como para no comprometer su visión. Una evolución desde una pieza en bruto de carbono hasta un diamante polifacético. Echemos un vistazo a algunas de estas facetas:

La historia de la digitalización es la de una conversión única del “bastón” que nos ayuda en “alas” elevadas del conocimiento que nos lleva a un reino totalmente nuevo de la conciencia mientras expande el potencial creativo humano en un territorio inexplorado pero estimulante.

Uno de mis amigos profesores me dijo que estaban usando la expresión “Post-humanismo” para describir este futuro. Mi querido compañero Nicolás de Abajo, jefe de Laboratorios de Global R&D, rechazó esta definición en favor de la que nosotros creemos: “Humanismo avanzado”.

Otro día, discutiendo este tema, propuse definir el punto de inflexión que hace avanzar la digitalización del dominio evolutivo al revolucionario como un momento en el que las computadoras que ejecutan algoritmos de Inteligencia Artificial pasarán de la asistencia electrónica a los co-creadores. En esa capacidad, los horizontes del conocimiento humano solo serán limitados por nuestra imaginación.

No obstante, cualquier desarrollo de esta magnitud debe tratarse con mucho cuidado para asegurarse de que el sueño de uno no se convierta en una pesadilla para otro. Por lo tanto, es imperativo que la Industria, la Universidad y los Gobiernos se aseguren juntos de que se aborde de manera oportuna y eficaz.

Otra faceta brillante de la I+D asturiana es la búsqueda de la excelencia ecológica. Pero antes de profundizar en este fascinante tema, me permitiré una pequeña diversión para abordar mi posición personal sobre este tema no como director de I+D Global de ArcelorMittal, sino como Greg Ludkovsky, padre y abuelo: como científico, soy perfectamente capaz de defender de manera convincente ambos lados de este debate (aunque creo en la realidad del cambio climático). Pero cuando me plantean esta cuestión, normalmente respondo con la siguiente pregunta: ¿Cuál es el precio del error?

Si crees que el cambio climático es real y dedicas un enorme esfuerzo para combatirlo y finalmente termina siendo un engaño, la civilización habrá gastado miles de millones de euros.

Sin embargo, si crees que es un engaño y no haces nada y termina siendo real, habrás destruido la vida de tus hijos y nietos. Siendo padre y abuelo, no estoy dispuesto a apostar por su futuro.

Volviendo al tema principal: si bien la descarbonización ha capturado legítimamente el centro de atención, otras formas de emisiones peligrosas requieren una atención igualmente intensa. La organización de I+D de Asturias, habiendo aportado grandes contribuciones al primero, se convirtió en el Centro de Excelencia para el segundo.

El mundo de la Fabricación Aditiva, en rápida evolución, es otra de las áreas de excelencia desarrollada en Asturias. El tránsito de los soldados de juguete de plástico a las piezas metálicas más sofisticadas ha sido “un viaje increíble”.

La sociedad se está enfrentando actualmente a la enorme cantidad de oportunidades que abre la impresión 3D: desde poder diseñar (y lo que es más importante, construir) lo que antes era inimaginable hasta la eliminación efectiva de la cadena de suministro, pasando por disminuciones dramáticas en la intensidad del material con la correspondiente reducción en la huella de carbono y la contaminación en general. Estas son solo algunas de las oportunidades clave que nos presenta el mundo de la fabricación aditiva. Y aquí de nuevo se ha distinguido el Centro de I+D de Asturias.

Espero que usted, mi lector/a, no solo encuentre lo anterior interesante y emocionante, sino que también comparta conmigo el sentimiento de orgullo por lo que ya hemos logrado y una gran anticipación por lo que está por venir. Le invito a unirse a nosotros en este viaje hacia el futuro teniendo en cuenta que la única forma de predecirlo correctamente es inventándolo usted mismo.