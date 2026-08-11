Una promotora nacional compra la Península de Arnao y prevé invertir más de 8 millones de euros en nuevas viviendas de alta calidad

El futuro de uno de los grandes espacios patrimoniales pendientes del litoral de Castrillón empieza a despejarse. Una promotora inmobiliaria de ámbito nacional ha adquirido la Península de Arnao, con la histórica Casona de Arnao como principal referencia arquitectónica, y prevé invertir más de ocho millones de euros en una actuación que combinará la recuperación del inmueble protegido con la construcción de nuevas viviendas de alta calidad. La operación pone fin al procedimiento privado de concurrencia competitiva impulsado en junio por la familia propietaria, que buscaba no solo un comprador, sino una propuesta con la suficiente solvencia técnica, económica y patrimonial para afrontar la transformación de uno de los enclaves más singulares de la costa asturiana. La identidad de la empresa adquirente se mantiene por el momento en reserva y se dará a conocer cuando arranque formalmente la tramitación urbanística.

La transacción afecta a cerca de 20.000 metros cuadrados de suelo urbano situados junto a la playa de Arnao. En la finca se encuentra la antigua Casona vinculada a la Real Compañía Asturiana de Minas, pieza alrededor de la que deberá articularse toda la intervención. El enclave está a unos ocho kilómetros del Aeropuerto de Asturias y a quince minutos por carretera de la estación ferroviaria de Avilés, con conexiones directas de Alta Velocidad con Madrid. La venta llega después de anteriores intentos de comercialización y abre ahora una vía distinta, en la que la rentabilidad inmobiliaria tendrá que convivir necesariamente con las exigencias derivadas de la protección histórica y paisajística del conjunto.

El primer paso de la nueva propiedad llegará ya en septiembre, cuando está previsto que comience la redacción y tramitación del Plan Especial de Protección que determinará qué se puede construir, cómo deberá ordenarse la finca y bajo qué condiciones tendrá que recuperarse la Casona. El documento deberá elaborarse en coordinación con el Ayuntamiento de Castrillón y la Dirección General de Patrimonio Cultural del Principado. Además, el criterio fijado el pasado 27 de marzo por la Comisión Permanente del Consejo del Patrimonio Cultural establece que ese planeamiento deberá comprender la totalidad del Conjunto Histórico Industrial de Arnao, de modo que la futura actuación no podrá estudiarse únicamente desde los límites de la propiedad adquirida, sino teniendo en cuenta los valores históricos que explican la protección de todo el entorno.

Y es ahí donde se encuentra una de las claves de la operación. Patrimonio exige que la recuperación de la Casona sea prioritaria frente a cualquier nueva construcción. El acuerdo establece que "cualquier actuación deberá tener como fin prioritario la restauración integral del bien con el objetivo de recuperar y preservar sus valores" y reclama igualmente "la restauración del espacio arquitectónico y su restitución al estado original".

Eso implica conservar su estructura, volumetría, características formales y ornamentales, tanto interiores como exteriores, así como sus principales elementos arquitectónicos. El mismo pronunciamiento, sin embargo, despeja una de las grandes incógnitas sobre el futuro de los terrenos al reconocer que el uso residencial es compatible con la protección del inmueble siempre que se respeten los valores culturales que justificaron su catalogación.

Estado de la casona de Arnao. / LNE

Las primeras previsiones económicas de la compradora sitúan la inversión total entre 8 y 12 millones de euros, que se ejecutarían previsiblemente en dos fases. La primera incluirá necesariamente la urbanización integral de la finca y la restauración completa de la Casona de Arnao, sometida a las determinaciones que marque Patrimonio. Una vez ejecutados esos trabajos y obtenidas las autorizaciones administrativas necesarias, se abordaría una segunda etapa destinada a levantar las viviendas que permita el futuro Plan Especial. El objetivo declarado es configurar una actuación de alta calidad, sostenible e integrada en el paisaje, con la construcción histórica como pieza central.

Un activo inmobiliario "de primer orden"

El economista ovetense Alejandro García Villanueva, asesor de la familia vendedora durante toda la operación, destaca precisamente la combinación entre ubicación, superficie disponible y singularidad patrimonial. "Estamos hablando de cerca de 20.000 metros cuadrados de suelo urbano colindante con una playa Bandera Azul, a apenas 1,5 kilómetros de Salinas, uno de los referentes del mercado residencial de alto standing de Asturias", señala.

Para García Villanueva, "es un activo inmobiliario de primer orden y estamos muy satisfechos de haber contribuido a su puesta en valor y a que inicie ahora una nueva etapa de desarrollo". La operación ha sido asesorada en representación de los propietarios por el propio economista y por el despacho especializado Asturias Relocation & Legal Globe, encargados del diseño, estructuración y coordinación del proceso de comercialización y transmisión.

La compra abre así un nuevo capítulo para un espacio estrechamente ligado a la historia industrial de Arnao y de Castrillón. La Casona, nacida al calor de la actividad de la antigua Real Compañía Asturiana de Minas, lleva años esperando una intervención capaz de frenar su deterioro y devolverle un uso. La operación inmobiliaria resuelve ahora la propiedad y aporta una previsión inversora de más de ocho millones, pero será el Plan Especial el que determine la verdadera dimensión del proyecto. El reto será conseguir que la llegada de capital privado sirva para rescatar la Casona de Arnao sin desdibujar precisamente el patrimonio que convierte esta finca en una de las piezas inmobiliarias más excepcionales del litoral asturiano.